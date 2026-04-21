Barcelona vs Celta de Vigo, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 33 de LaLiga

(REUTERS/Albert Gea)

El FC Barcelona vuelve a enfocarse en LaLiga tras su salida de la Champions League y se mide al Celta de Vigo en la Jornada 33, en un partido que puede acercarlo aún más al título.

Con ventaja en la cima y menos margen de error, el cierre del torneo toma mayor relevancia para ambos equipos.

Barcelona pone la mira en el título

(REUTERS/Pedro Nunes)

El equipo blaugrana llega tras quedar fuera en cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid, resultado que cambia el enfoque hacia la liga.

Con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, el Barcelona encara el tramo final con la posibilidad de encaminar el campeonato si mantiene el ritmo en casa.

Del otro lado, Celta también quedó eliminado de la Europa League, por lo que el duelo representa una oportunidad para recomponer su cierre de temporada.

Dónde y cuándo ver el partido

(REUTERS/Albert Gea)

El encuentro se jugará este miércoles 22 de abril en el estadio Spotify Camp Nou.

El silbatazo inicial está programado a las 13:30 horas, tiempo del centro de México, y la transmisión será a través de Sky Sports.