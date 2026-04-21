México Deportes

Barcelona vs Celta de Vigo, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 33 de LaLiga

Barcelona se mantiene como líder del torneo con una ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid

Guardar
(REUTERS/Albert Gea)
(REUTERS/Albert Gea)

El FC Barcelona vuelve a enfocarse en LaLiga tras su salida de la Champions League y se mide al Celta de Vigo en la Jornada 33, en un partido que puede acercarlo aún más al título.

Con ventaja en la cima y menos margen de error, el cierre del torneo toma mayor relevancia para ambos equipos.

Barcelona pone la mira en el título

(REUTERS/Pedro Nunes)
(REUTERS/Pedro Nunes)

El equipo blaugrana llega tras quedar fuera en cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid, resultado que cambia el enfoque hacia la liga.

Con nueve puntos de ventaja sobre el Real Madrid, el Barcelona encara el tramo final con la posibilidad de encaminar el campeonato si mantiene el ritmo en casa.

Del otro lado, Celta también quedó eliminado de la Europa League, por lo que el duelo representa una oportunidad para recomponer su cierre de temporada.

Dónde y cuándo ver el partido

(REUTERS/Albert Gea)
(REUTERS/Albert Gea)

El encuentro se jugará este miércoles 22 de abril en el estadio Spotify Camp Nou.

El silbatazo inicial está programado a las 13:30 horas, tiempo del centro de México, y la transmisión será a través de Sky Sports.

Temas Relacionados

Barcelona FCCelta de VigoLaLigamexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Necaxa vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la jornada 16 de la Liga Mx

El Guadalajara aseguraría el liderato con una victoria sobre los Hidrorayos en Aguascalientes

Necaxa vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la jornada 16 de la Liga Mx

Quiénes formarían el cuerpo técnico de Rafa Márquez como DT de la Selección Mexicana

El proyecto rumbo a 2030 ya perfila nombres clave que acompañarían al ex capitán del Tricolor

Quiénes formarían el cuerpo técnico de Rafa Márquez como DT de la Selección Mexicana

Influencer extranjero llama “mexichangos” a fans en la Kings League México y desata polémica en redes

El comentario durante un stream provocó críticas y exigencias de respeto por parte de usuarios

Influencer extranjero llama “mexichangos” a fans en la Kings League México y desata polémica en redes

Atlas vs Tigres, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

Ambos equipos llegan con aspiraciones de clasificar a la Liguilla

Atlas vs Tigres, EN VIVO: dónde y cuándo ver el partido de la Jornada 16 del Clausura 2026

Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de la Copa de Alemania desde México

Los de Baviera buscarán continuar con el buen paso después de haber asegurado el campeonato de Bundesliga el pasado fin de semana, así como el pase a las semifinales de la UEFA Champions League

Bayer Leverkusen vs Bayern Múnich: cuándo y dónde ver EN VIVO las semifinales de la Copa de Alemania desde México
MÁS NOTICIAS

NARCO

No hay repunte de violencia en Jalisco a dos meses del operativo contra “El Mencho”, asegura Harfuch

No hay repunte de violencia en Jalisco a dos meses del operativo contra “El Mencho”, asegura Harfuch

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 21 de abril: agresor de Teotihuacán planeó el tiroteo con anticipación

En figuras de cráneos y manzanas: aseguran metanfetamina oculta que pretendían enviar por paquetería en Jalisco

Desde vacunas contra el VPH hasta Hepatitis B: Marina detiene a vendedores de medicina falsa en Edomex

Sujetos armados amenazan a madres buscadoras durante labores en presunta casa de seguridad en Jalisco

ENTRETENIMIENTO

Cuáles son los posibles consecuencias legales del acuerdo prenupcial si existe divorico entre Nodal y Ángela Aguilar

Cuáles son los posibles consecuencias legales del acuerdo prenupcial si existe divorico entre Nodal y Ángela Aguilar

Andrea Legarreta suelta la verdad sobre su ruptura con Erik Rubín: “Nuestro para siempre son nuestras hijas”

Día de la Educadora 2026: frases para compartir por WhatsApp, Facebook e Instagram este 21 de abril

Pati Chapoy asegura que Nodal y Ángela Aguilar no se van a divorciar: contradice versión de Gustavo Adolfo Infante

Kim Shantal rompe el silencio tras baja de Lupita Villalobos y enciende la polémica con posible reemplazo: “Me da igual”

DEPORTES

México logra histórica medalla de plata en el Campeonato Mundial de Hockey

México logra histórica medalla de plata en el Campeonato Mundial de Hockey

Necaxa vs Chivas: cuándo y dónde ver EN VIVO el juego de la jornada 16 de la Liga Mx

Cuauhtémoc Blanco reaparece en el Estadio Ciudad de México y lanza crítica inesperada tras remodelación por el Mundial 2026

Quiénes formarían el cuerpo técnico de Rafa Márquez como DT de la Selección Mexicana

Influencer extranjero llama “mexichangos” a fans en la Kings League México y desata polémica en redes