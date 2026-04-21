Sheinbaum anuncia nueva ruta de Mexicana de Aviación de CDMX a Hermosillo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la apertura de una nueva ruta de la aerolínea Mexicana de Aviación entre Ciudad de México y Hermosillo, Sonora.
“Escucharon tus demandas y ya muy pronto el vuelo de Mexicana México-Hermosillo, Ciudad de México-Hermosillo”, señaló, en respuesta a la solicitud de conectividad aérea para la región de Sonora que realizó un periodista sonorense. Este anuncio responde a las necesidades de conectividad y desarrollo regional.
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