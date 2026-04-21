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México logra histórica medalla de plata en el Campeonato Mundial de Hockey

El cuadro nacional se quedó muy cerca del campeonato y conseguir su ascenso a la siguiente división del certamen internacional

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El cuadro nacional se quedó muy cerca del campeonato y conseguir su ascenso a la siguiente división del certamen internacional. (Alexander Ortiz / Infobae México)
El cuadro nacional se quedó muy cerca del campeonato y conseguir su ascenso a la siguiente división del certamen internacional. (Alexander Ortiz / Infobae México)

La selección mexicana de hockey sobre hielo protagonizó una actuación histórica en el Campeonato Mundial División III Grupo A de la IIHF, disputado del 13 al 19 de abril en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, al llevarse la medalla de plata y quedarse a un paso del ascenso a la División II Grupo B.

Este logro confirma el gran crecimiento que ha experimentado el deporte en México durante los últimos años, pues a pesar de ser una disciplina dominada por potencias europeas, Estados Unidos y Canadá, el país sigue acumulando éxitos en competencias internacionales.

Juego por el campeonato del mundo

Después de la primera mitad, el juego fue dominado completamente por los turcos. (Alexander Ortiz / Infobae México)
Después de la primera mitad, el juego fue dominado completamente por los turcos. (Alexander Ortiz / Infobae México)

En el duelo decisivo por la medalla de oro y el ascenso a la División II Grupo B, Turquía y México se enfrentaron por la supremacía en el Mundial IIIA de la IIHF.

El marcador final de 6-3 inclinó la balanza hacia los turcos, quienes celebraron su promoción mientras México se quedó cerca del objetivo. Pese a la derrota, la escuadra nacional dejó buenas sensaciones a lo largo de todo el torneo, mostrando el crecimiento que ha tenido el hockey dentro del país.

El primer periodo estuvo cargado de emociones con un intercambio de golpes constante entre ambas escuadras y fue hasta la segunda mitad cuando los turcos comenzaron a tomar el control del juego.

Los europeos abrieron el marcador con Ferhat Bakal a los 4:53, pero Daniel Ripstein igualó para México apenas 24 segundos después, a los 5:17. Emin Inandi respondió rápidamente al 5:44 para volver a poner con ventaja a los europeos.

Sin embargo, Said Ayala volvió a emparejar los cartones a los 10:01, pero poco duró el gusto para el tricolor, ya que Ogun Uzunali volvió a poner con ventaja a los turcos (3-2) antes del final del periodo, a los 12:48.

El segundo tiempo siguió competido hasta que Bertan Demirdelen estiró la ventaja a 4-2 a los 8:2, pero Luis Valencia recortó distancias para México (4-3) a los 9:03.

A pesar de la reacción tricolor, siempre los turcos fueron claros dominadores del juego y Ferhat Bakal terminó por hundir las esperanzas nacionales con un doblete a 26 segundos del cierre del lapso, dejando el 5-3.

En el tercero, México presionó con todo, pero el segundo gol de Emin Inandi a los 1:28 apagó las esperanzas, dejando un 6-3 definitivo.

Otros resultados de México en el torneo

Conoce los resultados del equipo nacional. (Alexander Ortiz / Infobae México)
Conoce los resultados del equipo nacional. (Alexander Ortiz / Infobae México)

México abrió el torneo con un triunfo agónico 5-4 en tiempo extra frente a Sudáfrica. Héctor Tufik Majul brilló con cuatro goles , incluyendo un hat-trick y una asistencia clave que desequilibró el marcador en la jornada inicial.

En el segundo enfrentamiento, los aztecas cayeron 4-3 en prórroga ante Bosnia, pese a los dos goles de Luis Valencia. El esfuerzo no alcanzó para revertir la desventaja en un duelo parejo y emotivo.

México protagonizó una voltereta heroica ante Turkmenistán, pasando de 3-1 abajo a ganar 5-4. Luis Valencia y Héctor Tufik Majul sumaron tres anotaciones cada uno, sellando la victoria contra el equipo que descendió a División III Grupo B.

La ofensiva tricolor desató su potencial en el cuarto partido, aplastando 10-2 a Tailandia. Héctor Tufik Majul, los hermanos Luis y Alexander Valencia, junto a Ángel Tapia, firmaron hat-tricks que terminaron por sepultar las esperanzas de los asiáticos.

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