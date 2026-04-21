México

Andrea Legarreta suelta la verdad sobre su ruptura con Erik Rubín: “Nuestro para siempre son nuestras hijas”

La conductora revela detalles íntimos del final de su relación y cómo logró mantener la armonía familiar

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Erik Rubín confiesa su dolorosa ausencia en la pérdida de su bebé con Andrea Legarreta
Andrea Legarreta confirma que su separación con Erik Rubín fue un proceso pacífico y sin escándalos, desmintiendo rumores de conflictos. - (@andrealegarreta)

Andrea Legarreta volvió a colocarse en el centro de la conversación tras sincerarse sobre el fin de su relación con Erik Rubín, una de las parejas más estables del espectáculo mexicano durante más de dos décadas. La conductora habló sin filtros sobre cómo evolucionó su historia lejos del conflicto.

Ante medios de comunicación, dejó claro que su separación no estuvo marcada por escándalos, sino por un proceso más silencioso y común de lo que muchos imaginan. Su testimonio rompe con la narrativa de rupturas mediáticas llenas de polémica.

A más de dos años del anuncio en febrero de 2023, ambos mantienen una dinámica cercana, donde el respeto y la familia siguen siendo el eje principal, incluso por encima de cualquier trámite legal pendiente.

Una ruptura sin gritos ni traiciones

¿Qué pasará con Erik y Andrea? La conductora habla sobre el futuro de su matrimonio
La conductora Andrea Legarreta revela que su ruptura fue consecuencia del desgaste natural y las responsabilidades compartidas en su matrimonio. - (@erikrubinoficial)

Andrea Legarreta explicó ante la prensa que el final de su matrimonio no tuvo episodios dramáticos, sino que fue consecuencia del paso del tiempo y las responsabilidades compartidas.

“Nuestra historia de pareja no terminó como de una manera fuerte, ni pleitos, ni gritos, ni sombrerazos”, expresó, desmontando versiones que sugerían conflictos mayores.

La conductora detalló que la rutina, el trabajo y la crianza influyeron en el distanciamiento, algo que, aunque doloroso, enfrentaron desde la madurez.

El amor se transforma, no desaparece

Erik Rubín en primer plano, sonriendo con gafas de sol, junto a Andrea Legarreta y sus dos hijas, en un selfie con el Castillo de Cenicienta al fondo
Legarreta y Rubín mantienen una relación basada en el respeto y la familia, priorizando en todo momento el bienestar de sus hijas Mía y Nina. - (Erik Rubín: Instagram)

Lejos de hablar de un cierre definitivo, Legarreta describió su relación con Rubín como una transformación que mantiene intacto el cariño.

“Es triste porque al final tú buscas a lo mejor un para siempre, pero nuestro para siempre son nuestras hijas”, afirmó, en una de sus declaraciones más emotivas.

Ambos han coincidido en que su prioridad es el bienestar de Mía y Nina, lo que ha permitido conservar una convivencia sana y constante.

Nuevas etapas sin romper el vínculo

La relación actual de Andrea Legarreta con Luis Carlos Origel refleja la apertura a nuevas etapas personales sin perder el lazo familiar con Erik Rubín. - (Instagram: Andrea Legarreta)
La relación actual de Andrea Legarreta con Luis Carlos Origel refleja la apertura a nuevas etapas personales sin perder el lazo familiar con Erik Rubín. - (Instagram: Andrea Legarreta)

Actualmente, Andrea Legarreta mantiene una relación con Luis Carlos Origel, mientras que Erik Rubín ha sido visto con una joven, aunque sin formalizar un noviazgo.

Pese a estos cambios, la relación entre ellos sigue siendo cercana, incluso compartiendo momentos familiares y decisiones importantes.

Ambos han dejado claro que el papel no define su vínculo, que hoy se sostiene en la amistad, el respeto y su papel como padres.

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