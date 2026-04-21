Gobierno de México habilita teléfono de atención a víctimas y testigos de tiroteo en Teotihuacán

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó sobre el contacto de emergencia para la atención de víctimas y testigos del atentado ocurrido el pasado 20 de abril en Teotihuacán .

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