Frankie Muniz, actor de ‘Malcolm El de Medio’ defiende a Checo Pérez y reconoce su impacto en la F1

Su experiencia en NASCAR le permitió opinar sobre el rendimiento del mexicano.

La visita del actor Frankie Muniz a México no solo estuvo enfocada en la promoción del regreso de la serie Malcolm el de en medio, también abrió espacio para hablar de automovilismo y, en particular, del desempeño del piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez en la Fórmula 1.

Además de su carrera en la actuación, Muniz ha desarrollado una faceta como piloto en la NASCAR Truck Series, lo que le permite tener una visión más cercana sobre el rendimiento en pista. En ese contexto, el estadounidense compartió su postura respecto al paso de Pérez por Red Bull Racing.

“Realmente nunca han logrado que nadie rinda bien en ese segundo asiento y creo que él hizo un trabajo realmente bueno para lo difícil que creo es conducir ese coche”, declaró en entrevista con ESPN, destacando la complejidad de adaptarse al monoplaza del equipo.

El reto del segundo asiento

Formula One F1 - Chinese Grand Prix - Shanghai International Circuit, Shanghai, China - March 14, 2026 Cadillac's Sergio Perez in action during the sprint race REUTERS/Go Nakamura

Muniz también descartó que la salida del piloto mexicano de la escudería austriaca haya estado relacionada exclusivamente con resultados deportivos. Desde su perspectiva, el problema va más allá del desempeño individual.

“Hemos visto a tantos grandes pilotos subirse a ese carro y realmente tener dificultades, así que no creo que el rendimiento fuera él en absoluto”, afirmó, al recordar que otros nombres como Liam Lawson, Yuki Tsunoda e Isack Hadjar han ocupado ese lugar sin lograr consolidarse plenamente.

Reconocimiento a su contribución

El actor resaltó que el trabajo de Pérez fue clave en una etapa dominante del equipo, en la que el neerlandés Max Verstappen logró múltiples campeonatos. Aunque no profundizó en cifras, dejó claro que su aportación fue significativa dentro de la estructura.

Frankie estará detrás del volante del Ford Mustang #30 de Rette Jones Racing (Foto: Instagram/@frankiemuniz4)

Muniz también reveló que ha tenido la oportunidad de convivir con el piloto mexicano en distintos eventos relacionados con el automovilismo, cuando Red Bull participaba como proveedor de motores en proyectos vinculados a Ford.

“Hicimos unos eventos juntos y en verdad es un chico fantástico, es increíble”, comentó sobre su experiencia personal con el tapatío.

Popularidad en México

El actor se mostró feliz con su público mexicano

Finalmente, el actor reconoció el impacto que Pérez tiene entre los aficionados mexicanos, algo que pudo constatar durante su visita al país.

“Sé que es definitivamente amado aquí”, expresó, resaltando el vínculo entre el piloto y su público.

Mientras continúa su carrera ahora ligado a nuevos proyectos dentro del automovilismo, la figura de Sergio Pérez sigue generando opiniones positivas, incluso desde voces externas como la de Frankie Muniz.