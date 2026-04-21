Cuáles son los posibles consecuencias legales del acuerdo prenupcial si existe divorico entre Nodal y Ángela Aguilar (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Los rumores sobre un posible divorcio entre Christian Nodal y Ángela Aguilar reavivan el debate sobre las consecuencias legales del presunto acuerdo prenupcial que impondría una presunta sanción económica de 12 millones de dólares a él en caso de infidelidad antes de cumplir tres años de matrimonio.

La controversia incluye dudas sobre la validez de estas cláusulas bajo las leyes mexicanas y el impacto que tendría su ejecución en el patrimonio y la imagen pública de ambos artistas.

Nodal enfrentaría multa millonaria y divorcio automático por infidelidad

El acuerdo prenupcial, Nodal debería pagar 12 millones de dólares a Ángela Aguilar. Además, la sanción incluiría un divorcio inmediato sin mayor negociación.

La penalización busca proteger el patrimonio de Ángela y la reputación familiar. Diversos periodistas del espectáculo, como Michelle Rubalcava y Javier Ceriani, afirman que Pepe Aguilar, padre de Ángela, blindó el acuerdo con una cláusula de fidelidad severa.

Rubalcava explicó a través de sus redes sociales: “Al comprobarse una infidelidad por parte de Nodal, este deberá pagar la cuantiosa suma de 12 millones de dólares”. Ceriani agregó que el divorcio sería inmediato y sin derecho a réplica.

Nodal enfrentaría multa millonaria y divorcio automático por infidelidad (Especial Infobae: Jovani Pérez)

Cláusulas y dudas sobre su validez legal en México

Imponer una multa millonaria por infidelidad podría ser inconstitucional en México, pues atentaría contra el derecho a la libre personalidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que los contratos prenupciales deben respetar los derechos humanos y no pueden obligar a las personas a permanecer casadas bajo amenaza económica.

El acuerdo opera bajo régimen de separación de bienes, lo que asegura que los recursos, empresas y herencias de cada parte quedan protegidos en caso de disolución. Así, el patrimonio de Ángela y Nodal previo al matrimonio no se vería afectado por el divorcio, más allá de la multa prevista por infidelidad.

¿Contrato firmado en el extranjero?

Autoridades mexicanas indicaron a Televisa Puebla que no existe registro oficial de un contrato con estas características en México. Esto sugiere que, de existir, el acuerdo podría haberse firmado bajo leyes de Estados Unidos u otra jurisdicción extranjera.

Medios como Univision han difundido que la familia Aguilar tiene residencia y negocios en Texas, lo que podría facilitar la formalización de un contrato con estas cláusulas fuera del territorio mexicano.

¿Contrato firmado en el extranjero? (Captura de pantalla @premiosjuventud)

Voces y posturas encontradas entre los involucrados

El presunto acuerdo ha causado divisiones en la opinión pública y versiones contrapuestas entre periodistas y los protagonistas:

Gustavo Adolfo Infante declaró en Sale El Sol que la pareja ya vive separada desde mediados de abril de 2026, tras el lanzamiento del video “Un Vals”, donde aparece una modelo parecida a la expareja de Nodal, Cazzu. Infante sostiene que el videoclip detonó la crisis y que la familia Aguilar reclamó directamente a Nodal.

Pati Chapoy desmintió la ruptura en el programa Ventaneando y defendió que la pareja sigue junta, minimizando la polémica por la modelo del video.

Pepe Aguilar optó por no confirmar ni desmentir la separación, diciendo a reporteros de Ventaneando : “ Yo no soy el vocero de Ángela . Pregúntale a Ángela”.

Christian Nodal negó cualquier crisis matrimonial mediante sus redes sociales, calificando los rumores como “telenovelas de los medios” y afirmando que siguen con planes de boda religiosa en mayo de 2026.

Claves legales del acuerdo prenupcial en México entre Aguilar y Nodal

En México, los contratos prenupciales pueden establecer separación de bienes y reglas para la administración del patrimonio, pero las cláusulas que imponen sanciones económicas por motivos personales, como la infidelidad, no siempre son válidas.

La Suprema Corte ha sostenido que la libertad individual y el derecho al libre desarrollo de la personalidad están por encima de acuerdos privados que pretendan castigar moralmente a los cónyuges.