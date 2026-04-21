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Dólar hoy en México: cotización de cierre del 21 de abril

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

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Dólar hoy en México: cotización de cierre del 21 de abril
Dólar hoy en México: cotización de cierre del 21 de abril

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 17,31 pesos mexicanos en promedio, de manera que supuso un cambio del 0,09% con respecto a los 17,29 pesos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En la última semana, el dólar estadounidense acumula un incremento 0,32%; por el contrario en el último año aún acumula un descenso del 10,39%.

En relación a jornadas anteriores, cambió el sentido del resultado previo, donde se anotó una bajada del 0,14%, siendo incapaz de establecer una clara tendencia. Además, observando la volatilidad de estos siete días, se observa que fue visiblemente inferior a la acumulada en el último año, mostrándose como un valor con menos alteraciones de lo esperado recientemente.

Los pronósticos económicos para 2026 del tipo de cambio USD/MX

En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)
En el último año la moneda mexicana ha ganado terreno al dólar estadounidense. (Infobae)

El impacto de las inversiones relacionadas con el nearshoring y la entrada de divisas generada por el Mundial de Fútbol 2026 podría favorecer el fortalecimiento del peso mexicano.

Para este año, los especialistas identifican como elementos determinantes de la volatilidad y el valor del dólar el crecimiento económico, la renegociación del T-MEC y las políticas arancelarias de Estados Unidos, así como la posible flexibilización de tasas por parte de la Reserva Federal a finales de 2025 y durante 2026, lo que podría debilitar al dólar a escala global.

Las proyecciones de instituciones y analistas anticipan para el cierre de 2026 un tipo de cambio en el rango de $19,30 a $20,50 pesos por dólar, con estimaciones de la Secretaría de Hacienda en $19,70, de Banorte en $19,30, de los analistas consultados por el Banco de México entre $20,00 y $20,50 y de Citi México entre $19,50 y $20,20.

Un sondeo de Reuters sitúa la cotización cerca del centro del rango histórico de la última década, entre $16,00 y $22,00. Además, se prevé un crecimiento del PIB nacional de entre 1,15 % y 1,4 % tras un periodo previo de menor dinamismo.

Cómo es el peso mexicano

El peso mexicano es la moneda de curso legal de México y se trata de la primera moneda en el mundo que usó el signo de $, mismo que más tarde fue retomado por Estados Unidos para el dólar.

Esta moneda es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo, así como la más negociada en América Latina y la tercera a nivel continente sólo detrás del dólar estadounidense y el canadiense.

Actualmente se usa la abreviación MXN para hablar sobre el peso mexicano, pero antes de 1993 se usaban las siglas MXP.

Las monedas que normalmente se usan en México tienen forma semicircular y tienen el escudo nacional al reverso. Un peso mexicano equivale a 100 centavos. Existen monedas de 1, 5, 10 y 20 pesos; mientras que en billetes hay de 20, 50, 100, 200, 500 y 1,000 pesos.

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