Los efectos secundarios poco conocidos del Ozempic que intrigan a científicos

Los efectos secundarios que más reportan los usuarios. REUTERS/Hollie Adams/File Photo

Los efectos secundarios poco conocidos de los medicamentos GLP-1, como Ozempic y Wegovy, están captando la atención de la comunidad médica y de quienes recurren a estas terapias para bajar de peso o controlar la diabetes.

Un reciente estudio basado en inteligencia artificial, publicado en la revista Nature Health, analizó más de 400 mil publicaciones en Reddit y descubrió que, además de los síntomas digestivos ampliamente documentados, existen otros efectos menos reconocidos que merecen vigilancia.

Análisis de síntomas no tradicionales en usuarios de GLP-1

El estudio, dirigido por un equipo de la Universidad de Pennsylvania, revisó cinco años de publicaciones en Reddit de casi 70 mil usuarios que mencionaron el uso de semaglutida o tirzepatida.

Entre quienes informaron sus experiencias, el 44% mencionó al menos un efecto secundario, siendo los trastornos gastrointestinales los más frecuentes.

Sin embargo, la investigación identificó dos grandes grupos de síntomas menos reportados en ensayos clínicos tradicionales: problemas reproductivos y alteraciones de la temperatura corporal.

Casi el 4% de quienes describieron efectos adversos señalaron irregularidades menstruales, como sangrado intermenstrual, menstruaciones abundantes o ciclos irregulares. Además, se mencionaron sensaciones de escalofríos, frío inusual, sofocos y síntomas similares a la fiebre.

Estos síntomas no suelen aparecer en los informes médicos estándar, pero han surgido de manera espontánea en foros de pacientes en línea, lo que indica que podrían estar subestimados en la práctica clínica.

Además, se mencionaron sensaciones de escalofríos, frío inusual, sofocos y síntomas similares a la fiebre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La voz de los pacientes y el valor de las redes sociales

Sharath Chandra Guntuku, autor principal y profesor asociado en el Departamento de Ciencia de la Computación e Ingeniería de la Universidad de Pennsylvania, subraya que los síntomas identificados por los usuarios son señales valiosas para los profesionales de la salud.

“Algunos de los efectos secundarios que encontramos, como las náuseas, ya son bien reconocidos y eso demuestra que el método está captando señales reales”, explicó Guntuku en Medical Xpress.

Por su parte, Lyle Ungar, coautor del estudio, contextualiza la importancia de estos hallazgos: “Los ensayos clínicos suelen identificar los efectos más peligrosos, pero pueden pasar por alto lo que realmente preocupa a los pacientes. Las redes sociales permiten que las personas compartan experiencias en tiempo real, muchas veces fuera del alcance de los consultorios médicos”.

Limitaciones y desafíos de la investigación basada en redes sociales

Neil Sehgal, primer autor del estudio y estudiante de doctorado, enfatiza que los resultados no prueban una relación causal entre el uso de GLP-1 y los síntomas reportados.

Señala: “No podemos afirmar que los GLP-1 estén causando estos síntomas, pero casi el 4% de los usuarios mencionó irregularidades menstruales, una cifra que sería aún mayor en una muestra exclusivamente femenina. Creemos que es una señal que merece ser estudiada”.

El equipo investigador advierte sobre las limitaciones de la metodología: las publicaciones en Reddit reflejan solo una parte de la población, generalmente más joven y mayoritariamente de Estados Unidos.

Además, los usuarios no siempre informan todos sus síntomas, lo que dificulta estimar su prevalencia real. El análisis de texto automático puede perder matices o clasificar incorrectamente descripciones complejas.

Casi el 4% de quienes describieron efectos adversos señalaron irregularidades menstruales, como sangrado intermenstrual, menstruaciones abundantes o ciclos irregulares. (Freepik)

Mecanismos biológicos y futuras líneas de investigación

Jena Shaw Tronieri, investigadora en el Centro para Trastornos de Peso y Alimentación de la Universidad de Pennsylvania, ofrece una posible explicación biológica:

“Estos medicamentos actúan sobre el hipotálamo, una región cerebral que regula numerosas hormonas. Eso no significa necesariamente que los fármacos sean la causa directa de los síntomas, pero sugiere que los reportes de cambios menstruales y fluctuaciones térmicas merecen una investigación sistemática”.

Por su parte, Jeffrey Lee, cirujano plástico en Boston, ajeno al estudio, coincide en que los efectos más habituales son gastrointestinales y suelen ser temporales.

Sin embargo, reconoce que las moléculas GLP-1 pueden tener efectos en el cerebro y provocar alteraciones más amplias, aunque aclara que la relevancia clínica de estos síntomas no está del todo establecida y requiere estudios adicionales.

Implicaciones clínicas y el papel de la inteligencia artificial

El estudio demuestra que la inteligencia artificial puede transformar la vigilancia de la seguridad de los medicamentos al analizar grandes volúmenes de conversaciones en línea.

“Las pruebas clínicas son la referencia, pero suelen ser lentas. Analizar redes sociales puede generar hipótesis y detectar señales de manera mucho más ágil”, sostiene Guntuku.

La investigación concluye que, aunque la información de los foros en línea no sustituye a los estudios clínicos, sí puede complementar la perspectiva de los pacientes y orientar futuras investigaciones.

Los autores planean ampliar el análisis a comunidades fuera de Estados Unidos y en otros idiomas para determinar si los mismos patrones se repiten a nivel global.

El estudio demuestra que la inteligencia artificial puede transformar la vigilancia de la seguridad de los medicamentos. (Europa Press)

Recomendaciones para pacientes y médicos

Aunque los medicamentos GLP-1 como Ozempic y Wegovy son eficaces y relativamente seguros según los datos clínicos, los usuarios deben prestar atención a síntomas nuevos o inesperados, especialmente en lo referente a trastornos hormonales y cambios en la regulación térmica.

Ante cualquier efecto adverso, la recomendación es consultar con un especialista y no confiar únicamente en la experiencia de otros pacientes en línea.

La última palabra sobre los efectos poco reconocidos de estos tratamientos aún no está dicha. Los hallazgos de la Universidad de Pennsylvania abren la puerta a una vigilancia más cercana y a una mejor comunicación entre pacientes y profesionales de la salud sobre las experiencias reales con estos medicamentos.