Laura Pausini es destrozada en ‘Sale el Sol’ por exigir a fans cantar en sus conciertos: “Le ganó el ego”

Laura Pausini aparece con el logotipo de "Sale el Sol" de fondo, tras ser criticada por los conductores del programa. (Laura Pausini)

Los ecos de un concierto ofrecido por Laura Pausini en el Arena 1 de Lima, Perú, resuenan en México. La cantante domina la conversación digital por regañar al público de primera fila debido a su apatía y desconocimiento de su música.

“Señor, necesita ir más allá porque la primera fila paga mucho, pero no saben mis canciones”, dijo mientras interpretaba “Ángeles caídos”.

Mientras el público respaldó su reclamo, la conversación pública estuvo dividida. En México, donde la italiana prevé tres fechas como parte de la promoción de su álbum Yo canto 2, las reacciones se dividieron en respaldo y críticas.

Una de las más contundentes fue expresada por la conductora del matutino Sale el Sol, Joanna Vega Biestro, quien acusó a Pausini de arrogante.

La intérprete italiana recorrió tres décadas de éxitos en el Arena 1, combinando baladas icónicas, homenajes latinos y momentos familiares. (Instagram Ministerio de Cultura / Laura Pausini)

Laura Pausini se disculpó tras reclamar a la primera fila en su concierto de Lima y agradeció el cariño de la segunda fila. IG

Conductores de ‘Sale el Sol’ destrozan a Laura Pausini

Vega Biestro, cuyas opiniones críticas y comunicación frontal suelen dejar en medio de controversias, consideró que la intérprete tuvo una actitud egocéntrica.

Ana María Alvarado, cotitular del segmento Pájaros en el Alambre, consideró que la acción fue desmedida y errónea.

La presentadora se puso como ejemplo y sostuvo que, si bien lo normal es acudir a un evento en vivo y cantar, hay personas que disfrutan la experiencia sin la necesidad de gritar y cantar a todo pulmón, actitud que en muchos casos puede ser molesta para otros asistentes.

“Yo he ido a mil conciertos y hay gente que le gusta ir a disfrutar el concierto. O sea, si no cantas no quiere decir que no te la estás pasando bien”.

La conductora Joanna Vega Biestro criticó la actitud de Pausini. (Instagram: @keniaos / @vegabiestro)

Joanna Vega Biestro, quien destacó que simpatiza con la forma de ser de Laura Pausini, señaló que en esta ocasión no coincidía con ella.

“A mí Laura me cae muy bien, pero siento que es otro caso de cuando el ego nos alcance. O sea, ¿tiene que estar todo mundo adorándote y demostrándote? No necesariamente”.

Previo a sus presentaciones en mayo próximo en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, Vega Biestro aconsejó a Pausini rodearse de personas que le ayuden a tener los pies sobre la tierra.

“Le ganó el ego... Rodéense de gente que los quiera y les diga la verdad, porque si sigue así, por más bonito que cante, por más bien que le pueda caer a la gente, pues se le puede voltear”.

Conciertos en México

2 de mayo: Ciudad de México

5 de mayo: Guadalajara

7 de mayo: Monterrey