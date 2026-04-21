Heridos en balacera en zona Arqueológica de Teotihuacán se mantienen estables y bajo supervisión médica

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán.

El Gabinete de Seguridad informó que los heridos en la balacera en la zona Arqueológica de Teotihuacán se mantienen bajo supervisión médica y su salud permanece estable, luego de los hechos violentos ocurridos este lunes.

De acuerdo con el reporte, realizado poco antes de las 07:00 horas, los pacientes que resultaron lesionados son atendidos en hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y durante su primera noche se han mantenido estables.

Con el fin de brindarles acompañamiento, las instituciones del Gobierno de México y del Estado de México mantienen el monitoreo permanente.

En su último informe, el Gabinete de Seguridad detalló que 13 personas resultaron lesionadas derivado del tiroteo, de las cuales ocho permanecían hospitalizadas en centros de Ixtapaluca, Axapusco y Ciudad de México; los cinco restantes ya habían sido dados de alta.

Todos los lesionados eran de nacionalidad extranjera: estadounidenses, brasileños, colombianos, holandés y hasta un ruso.

El atacante subió a los niveles superiores de la Pirámide de la Luna y discutió con varios turistas antes de disparar. (REUTERS/Barack)

Cabe señalar que un par de horas antes, el IMSS-Bienestar informó que un total de seis personas continuaban siendo atendidas tras resultar heridas en el tiroteo, entre los que se encontraba un menor de edad.

“Todas y todos reciben manejo integral por parte de un equipo multidisciplinario conformado por especialistas en ortopedia, cirugía general, urgencias y medicina interna, de acuerdo con su evolución clínica”, detalló en un comunicado.

La institución también señaló que los pacientes se encontraban fuera de peligro y bajo monitoreo constante para salvaguardar su bienestar y recuperación.

Sin embargo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez informó durante la conferencia matutina que son un total de siete personas las que se mantienen bajo atención médica.

Dos muertos y trece lesionados: el saldo del tiroteo

Julio César Jasso, de 27 años de edad y de nacionalidad mexicana, subió a la Pirámide de la Luna alrededor de las 12:00 horas de este lunes portando un arma de fuego, un cuchillo y cartuchos útiles para llevar a cabo un tiroteo desde lo alto.

De acuerdo con testigos, el sujeto tomó por rehenes a un grupo de turistas extranjeros que se encontraban en la pirámide, quienes fueron amedrentados e intimidados.

Un hombre es observado en la parte superior de la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán. Las imágenes corresponden a los eventos del 20 de abril de 2026, fecha en que se reportó una balacera en el lugar. En la estructura piramidal, otras personas se encuentran en posición de resguardo. Este video es una cobertura de evento.

Las autoridades informaron que Julio César Jasso, residente de la alcaldía Gustavo A. Madero, se suicidó luego de cometer la agresión que dejó a una mujer canadiense muerta.

Reportes extraoficiales señalan que en el sitio fueron localizados más de 20 casquillos percutidos, mientras que al sujeto se le aseguró otra decena de cartuchos útiles. En la pirámide también fue localizada una imagen hecha con IA de tres hombres, en la que se observa a los dos responsables de la masacre de Columbine de 1999 y a Julio César Jasso.

Un video captado por uno de los rehenes muestra el momento en el que el sujeto los amenaza y les dice que no regresarán a su país: “Vosotros que habéis venido de la put* Europa, no vais a regresar. Si os movéis os sacrifico (…) lo veis, cumplo mi palabra”, se escucha decir al agresor tratando de imitar un acento español.

Actualmente la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene las investigaciones derivado del tiroteo.