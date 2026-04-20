Violencia en Acapulco: ataque armado contra manifestantes de la Universidad Autónoma de Guerrero deja una mujer fallecida

El ataque ocurrió en la colonia Vista Alegre, donde integrantes del Frente Amplio de Estudiantes y Trabajadores se manifestaban. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una agresión armada contra manifestantes que mantenían un plantón en la colonia Vista Alegre, en Acapulco, dejó como saldo una mujer muerta y dos personas heridas la noche del domingo 19 de abril. El ataque ocurrió cuando un grupo de civiles disparó desde un vehículo contra quienes protestaban frente a la Coordinación de Servicios Escolares de la Universidad Autónoma de Guerrero, donde se encontraba el campamento desde hacía una semana.

La movilización de fuerzas de seguridad se desplegó de inmediato en la zona sur del puerto. Autoridades estatales y federales, incluida la Guardia Nacional y la Marina, acordonaron el área para facilitar la labor de los peritos de la Fiscalía y limitar el paso peatonal y vehicular. El cuerpo de la mujer fue trasladado al Servicio Médico Forense, mientras que los lesionados, una mujer y un hombre, recibieron atención hospitalaria urgente.

La agresión provocó la movilización de fuerzas federales y estatales, que acordonaron la zona y dieron inicio a las investigaciones para identificar a los responsables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los heridos se identificó a Flaviano Herrera Mejía, delegado sindical y dirigente del Frente Amplio de Estudiantes y Trabajadores, quien ha encabezado protestas en defensa de los laboratorios universitarios. Esta agresión se produjo cuando los manifestantes aguardaban una respuesta de las autoridades para el día lunes, tras siete días de paro en demanda de que no desaparezca el laboratorio universitario y la denuncia de irregularidades administrativas en la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro).

El grupo de manifestantes había instalado lonas y pancartas en el acceso a la coordinación universitaria, exigiendo la preservación del laboratorio y la revisión de presuntas anomalías. La protesta, que involucraba a unas diez personas, buscaba dialogar con autoridades educativas y obtener una solución a sus reclamos.

La noche del ataque, los disparos sorprendieron a quienes permanecían en el campamento y generaron una fuerte respuesta de las fuerzas de seguridad. Tras el ataque, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña, exigió a la Fiscalía estatal una investigación inmediata para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

La UAGro exigió una investigación exhaustiva y protección para la comunidad universitaria, mientras persisten las denuncias por inseguridad en Guerrero. (Facebook UAGro Universidad Autónoma de Guerrero﻿)

El asesinato y las heridas sufridas por los manifestantes provocaron reacciones inmediatas desde la comunidad universitaria, que reclamó garantías para la libre expresión y la integridad de quienes ejercen su derecho a la protesta. La institución reiteró su petición de una investigación exhaustiva y de protección para sus trabajadores y estudiantes.

El ataque en Vista Alegre se suma a episodios recientes de violencia en Guerrero, donde sectores civiles y educativos han denunciado riesgos crecientes para el ejercicio de sus derechos. Las diligencias ministeriales continúan, mientras familiares y compañeros de las víctimas piden justicia y medidas para evitar nuevas agresiones.