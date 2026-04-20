Un astrofísico de la UNAM explica los detalles del cometa C/2025 R3: ¿Cuándo verlo desde México?

Foto: Imagen ilustrativa generada con IA

El cometa C/2025 R3 (PanSTARRS) se perfila como uno de los fenómenos astronómicos más llamativos de abril 2026. Este objeto celeste, originado en las regiones más remotas del sistema solar, ha despertado el interés de la comunidad científica por su composición y trayectoria, además de ofrecer una oportunidad única de observación —aunque limitada— desde México.

De acuerdo con el astrofísico René Ortega Minakata, académico del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica (IRyA) de la Universidad Nacional Autónoma de México, se trata de un cometa de periodo largo, descubierto en septiembre de 2025 por el proyecto PanSTARRS, especializado en detectar objetos cercanos a la Tierra.

¿Qué significa el nombre C/2025 R3?

La denominación de este cometa sigue la convención astronómica internacional. La letra “C” indica que es un cometa no periódico; “2025” corresponde al año de descubrimiento; la letra “R” señala que fue detectado en la primera mitad de septiembre, y el número “3” indica que fue el tercer cometa registrado en ese periodo.

Además, su órbita parabólica revela que no regresará de forma periódica al sistema solar interior. Los especialistas consideran que proviene de la Nube de Oort, una vasta región que funciona como reservorio de cometas de periodo largo.

“Es probable que esta sea la primera y última vez que el C/2025 R3 entra al sistema solar interior”, explicó Ortega Minakata, quien detalló que, tras su paso, podría regresar a esa región o incluso escapar de la influencia gravitacional del Sol.

¿Cuándo y cómo ver el cometa C/2025 R3 en México?

En territorio mexicano, la visibilidad del cometa será breve y dependerá de condiciones específicas. En el hemisferio norte, podrá observarse principalmente hasta el 20 de abril de 2026.

El momento más importante ocurrirá el 19 de abril, cuando el cometa alcance el perihelio, es decir, su punto más cercano al Sol. Durante esta fase, los cometas suelen incrementar su brillo y actividad.

Las estimaciones indican que podría alcanzar una magnitud aparente de entre 3.5 y 4, lo que lo coloca en el límite de visibilidad. Sin embargo, actualmente no es visible a simple vista y su observación requiere el uso de binoculares.

Para intentar verlo, se recomienda:

Observar antes del amanecer

Mirar hacia el horizonte este (salida del Sol)

Buscar un lugar con cielo despejado y baja contaminación lumínica

Si el cometa sobrevive al calor extremo del Sol —ya que podría fragmentarse o desintegrarse—, las condiciones de observación mejorarán en el hemisferio sur a finales de abril y principios de mayo, cuando alcance su máximo brillo.

Por qué el cometa C/2025 R3 es importante para la ciencia

Más allá del espectáculo visual, los cometas como el C/2025 R3 (PanSTARRS) son fundamentales para comprender el origen del sistema solar.

Estos cuerpos celestes contienen materiales primitivos prácticamente intactos desde hace miles de millones de años, lo que los convierte en auténticas cápsulas del tiempo. Su estudio permite a los científicos reconstruir las condiciones de la nube de gas y polvo que dio origen al Sol y a los planetas.

Además, investigaciones previas sugieren que impactos de cometas pudieron haber contribuido al origen del agua y de compuestos orgánicos en la Tierra, elementos esenciales para el desarrollo de la vida.

Tecnología clave para descubrir cometas

El hallazgo de este cometa fue posible gracias a programas automatizados como PanSTARRS, así como otros proyectos como ATLAS y Catalina Sky Survey, que monitorean constantemente grandes regiones del cielo.

A esto se suman misiones espaciales como SOHO y Solar Dynamics Observatory, que han permitido estudiar cometas cercanos al Sol en condiciones extremas.

Un visitante fugaz en el cielo de México

El paso del cometa C/2025 R3 representa una oportunidad excepcional para observar un fenómeno poco común desde México. Aunque su visibilidad será limitada y dependerá de factores como el clima, la contaminación lumínica y su comportamiento al acercarse al Sol, su aparición conecta la observación astronómica con preguntas fundamentales sobre el origen del universo.

Se trata de un visitante fugaz que difícilmente volverá, pero que durante unos días permitirá asomarse a uno de los vestigios más antiguos del cosmos.