El eclipse solar más largo del siglo: ¿Se podrá ver desde México? Fecha, hora y duración en 2026

Un eclipse solar extremo se registrará en los cielos el próximo 17 de febrero del 2026 | Foto referencial

El eclipse solar total más largo del siglo es uno de los fenómenos astronómicos más esperados a nivel mundial este 2026. Promete ser un espectáculo impresionante por su duración y características.

A continuación te explicamos cuándo ocurrirá, cuánto durará y en qué lugares podrá observarse, además de su relevancia científica.

¿Cuándo será el eclipse solar más largo del siglo?

El evento principal será el 12 de agosto de 2026, cuando se registre un eclipse solar total, considerado uno de los más importantes del año por su extensión y trayectoria.

Este fenómeno forma parte de los eclipses más destacados del calendario astronómico, debido a la alineación casi perfecta entre el Sol, la Luna y la Tierra.

El fenómeno se observará de forma total en Groenlandia, Islandia, España, Rusia y una pequeña zona de Portugal según astrónomos internacionales (Reuters)

Duración del eclipse solar de 2026

El eclipse tendrá una duración total de aproximadamente 4 horas y media, desde que inicia hasta que termina a nivel global.

En cuanto a la fase más impactante —la totalidad, cuando el Sol queda completamente cubierto—, en algunas regiones del planeta podrá prolongarse por varios minutos, lo que lo convierte en uno de los eventos más prolongados del siglo.

¿Se podrá ver el eclipse solar en México?

Desafortunadamente no, de acuerdo con datos astronómicos, el eclipse solar total no será visible desde México, ni siquiera de forma parcial en la mayoría del territorio.

La franja de visibilidad se concentrará principalmente en:

Europa

Norte de África

Algunas zonas cercanas al Ártico

Tres ciclistas observan un eclipse solar parcial en el Castillo del Romeral, en la isla de Gran Canaria. España, 29 de marzo de 2025. Foto: REUTERS

Sin embargo, aunque no podrá observarse de forma directa, sí hay una buena noticia: la NASA y otros sitios especializados en astronomía realizarán transmisiones en vivo del eclipse solar 2026, completamente gratuitas y accesibles desde cualquier parte del mundo.

Estas transmisiones permitirán seguir la totalidad del eclipse solar en tiempo real, con imágenes captadas desde los puntos donde el fenómeno será visible, así como comentarios de expertos.

¿A qué hora ocurrirá el eclipse?

El fenómeno iniciará alrededor de las 17:34 horas (tiempo europeo) y finalizará cerca de las 21:58 horas, dependiendo de la zona geográfica.

Debido a su ubicación, estos horarios no aplican directamente para México, ya que el eclipse no será visible en el país.

El eclipse solar total se presenta cuando la luna tapa por completo la luz solar, esto, a pesar de que son de diferentes tamaños y están a diferentes distancias de la Tierra. Foto: Especial

Importancia científica e histórica del eclipse

El eclipse solar total de 2026 tiene una gran relevancia dentro de la astronomía moderna, ya que permite estudiar aspectos del Sol que normalmente no son visibles.

Durante la fase de totalidad, los investigadores pueden estudiar la corona solar, la capa más externa del Sol, la cual normalmente es imposible de observar a simple vista. Este tipo de eventos permite analizar fenómenos como:

La actividad magnética del Sol

Eyecciones de masa coronal

Cambios en la radiación solar

El eclipse de 2026 permitirá estudiar la corona solar y las eyecciones de masa coronal en un momento de alta actividad del ciclo solar veinticinco. Foto: AP

Además, los eclipses han sido históricamente clave para avances científicos. Por ejemplo, observaciones durante eclipses ayudaron a confirmar teorías fundamentales sobre la física del universo.

En el ámbito cultural, estos eventos han sido interpretados durante siglos como señales extraordinarias, lo que refuerza su importancia no solo científica, sino también histórica.