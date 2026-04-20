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Mujer grafitea camioneta de más de 4 millones de pesos de su novio tras descubrir infidelidad |VIDEO

El incidente, ocurrido en la colonia Polanco de Ciudad de México, fue transmitido en redes sociales por el influencer Alex Tacher

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Imagen dividida mostrando a varias mujeres grafiteando una camioneta Mercedes G-Wagon negra con pintura roja y a un oficial de policía cerca en una calle nocturna
El incidente, ocurrido en la colonia Polanco de Ciudad de México, fue transmitido en vivo por el influencer Alex Tacher (Alex taecher_ Instagram)

Motivadas por una presunta infidelidad, dos mujeres grafitearon una camioneta Mercedes-AMG G 63 con un valor superior a los 4 millones de pesos en la colonia Polanco, una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México.

El incidente fue transmitido en redes sociales por el creador de contenido Alex Tacher, quien contribuyó a que el caso dominara la conversación digital.

¿Qué pasó en Polanco?

“En mi vida había visto algo así”, admitió Tacher, cuyo contenido suele estar enfocado en la cotidianidad, el humor, el futbol y estilo de vida.

Compartido simultáneamente en TikTok e Instagram, el clip superó el millón de reproducciones, generó cientos de miles de reacciones y puso bajo el escrutinio público a las dos mujeres que participaron en el hecho.

“Esto es historia de película. Chismecito rico. No se tienen que ir a ver a un tal Fredo cuando me tienen al valedor”, dijo Alex Tacher con ironía, al referirse a una de las figuras más controversiales en TikTok.

Aunque temeroso, el tiktoker se acercó a una de las mujeres, a quien le preguntó por qué lo hacía: “Mi pin*** novio está con otra pend*** allá adentro”, responde una joven de entre 19 y 23 años de edad.

Una mujer fue grabada pintando con aerosol una Mercedes-Benz Clase G en Polanco, Ciudad de México, en reclamo a una infidelidad de parte de su pareja. Crédito: alextachers: Instagram

Mujeres huyen antes de que llegue la policía

Ambas jóvenes escribieron con aerosol rosa las palabras “idio**”, “infiel” y “pende**” sobre puertas y cobre de la camioneta de lujo. Durante el tiempo que estuvieron grafiteándola, el propietario no salió del establecimiento.

Una patrulla de la policía de CDMX arribó al sitio. Dos elementos acordonaron la zona y buscaron a las responsables, quienes minutos antes habían dejado la zona.

Reacciones en redes sociales

El video fragmentó la conversación digital en las potenciales implicaciones legales por el acto de vandalismo, un análisis social centrado en cómo sentimientos como la ira por celos no están limitados a clases sociales, así como especulaciones sobre un montaje.

¿Cuánto cuesta la G-Wagon vandalizada?

Tras la viralización del video, una pregunta surgió en el aire: ¿De cuánto fue el golpe al bolsillo? Esta joya de la ingeniería alemana no es cualquier SUV; su precio en México supera los 4.8 millones de pesos, pudiendo alcanzar los 6 millones según su personalización.

Costo en México para un modelo 2026.

Los precios oficiales y de mercado en México se sitúan en los siguientes rangos:

  • Mercedes-AMG G 63 $4,899,900 – $5,100,000
  • G 500 (Versión biturbo estándar) $3,890,000 – $4,300,000
  • G 580 (Versión Eléctrica / EQ) $4,539,000 – $5,000,000

Mientras el dueño permanecía dentro de un establecimiento, las responsables huyeron antes del arribo policial. Entre teorías de montaje y debates sobre el despecho, una cosa es segura: esta “terapia de choque” resultó en uno de los actos de vandalismo más caros de la CDMX.

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