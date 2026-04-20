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Sheinbaum envía solidaridad a Japón tras terremoto de 7.7

La presidenta expresó su solidaridad al pueblo japonés tras el megaterremoto que sacudió el norte del país y detonó una alerta de tsunami

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Un pronunciamiento de apoyo fue emitido por la jefa del ejecutivo mexicano debido al reciente movimiento telúrico en territorio japonés, incidente que llevó a las autoridades del país asiático a reforzar medidas de prevención ante eventos sísmicos adicionales. (Infobae-Itzallana)
Un pronunciamiento de apoyo fue emitido por la jefa del ejecutivo mexicano debido al reciente movimiento telúrico en territorio japonés, incidente que llevó a las autoridades del país asiático a reforzar medidas de prevención ante eventos sísmicos adicionales. (Infobae-Itzallana)

Desde su conferencia matutina de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje de respaldo al pueblo japonés tras el fuerte sismo que sacudió el norte del país asiático y desató una alerta de tsunami.

“Nuestra solidaridad, esperamos todos los mexicanos que no haya habido pérdidas humanas, vamos a estar pendientes de la información”, declaró la mandataria mexicana.

El mensaje llega en un momento de alta tensión para Japón, donde las autoridades no solo atendieron las consecuencias inmediatas del sismo, sino que emitieron una nueva advertencia sobre el riesgo de un posible “megaterremoto” en la región norte del país.

Un sismo que se sintió hasta Tokio

El temblor, cuya magnitud fue revisada al alza en tres ocasiones hasta quedar en 7.7 grados, se registró a las 16:53 hora local frente a la costa norte de la prefectura de Iwate, en el Pacífico. Su intensidad fue tal que hizo temblar grandes edificios en Tokio, ubicada a cientos de kilómetros del epicentro.

Aproximadamente 40 minutos después del sismo, una ola de tsunami de 80 centímetros golpeó un puerto en Kuji, Iwate. Aunque al anochecer las autoridades rebajaron la alerta de tsunami, mantuvieron un aviso por olas de hasta un metro a lo largo de la extensa costa nororiental del Pacífico.

Más de 182,000 residentes de los municipios afectados recibieron órdenes de evacuación no obligatorias. De acuerdo con el secretario jefe del gabinete japonés, Minoru Kihara, no se registraron de inmediato heridos graves ni daños significativos.

Esta foto muestra un mensaje de advertencia en una pantalla de una transmisión en vivo de NHK con alerta de tsunami, después de que un terremoto sacudiera el norte de Japón, en Tokio, el 20 de abril de 2026. Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el norte de Japón el 20 de abril, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que emitió una alerta de tsunami por olas de hasta tres metros (10 pies). (Foto de Philip FONG / AFP)
Esta foto muestra un mensaje de advertencia en una pantalla de una transmisión en vivo de NHK con alerta de tsunami, después de que un terremoto sacudiera el norte de Japón, en Tokio, el 20 de abril de 2026. Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el norte de Japón el 20 de abril, informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), que emitió una alerta de tsunami por olas de hasta tres metros (10 pies). (Foto de Philip FONG / AFP)

La sombra del “megaterremoto”

Lo que más inquieta a las autoridades japonesas no es el sismo en sí, sino lo que podría venir después. La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) emitió un aviso especial advirtiendo que “la probabilidad de que se produzca un nuevo terremoto de gran magnitud es relativamente mayor que en tiempos normales”, con riesgo de sismos de magnitud 8.0 o superior.

Las autoridades advirtieron que podrían producirse réplicas durante la próxima semana, particularmente en los próximos dos o tres días, con potencial de generar temblores aún más fuertes. La primera ministra Sanae Takaichi llamó a la población a evacuar hacia zonas elevadas y seguras.

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Un país acostumbrado a vivir con el riesgo sísmico

Japón es uno de los países con mayor actividad sísmica del planeta. Ubicado sobre cuatro placas tectónicas en el llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico, registra alrededor de 1,500 temblores al año y concentra aproximadamente el 18% de los sismos mundiales.

El recuerdo más doloroso sigue siendo el terremoto de magnitud 9.0 de 2011, que desencadenó un tsunami devastador con cerca de 18,500 muertos o desaparecidos y provocó la fusión del núcleo de la planta nuclear de Fukushima.

El gobierno japonés ya tiene estimaciones sobre el peor escenario posible: un sismo en la Fosa de Nankai podría causar hasta 298,000 muertes y daños por 2 billones de dólares.

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