Sheinbaum coincide con Trump y Lula: la ONU debe reducir gastos y recuperar su autoridad mundial

Las declaraciones de la mandataria mexicana durante su conferencia matutina coincidieron con la postura del presidente brasileño, quien cuestionó la vigencia y funcionamiento del organismo internacional ante los desafíos globales actuales.

En su conferencia de prensa matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum tomó postura en uno de los debates más encendidos de la política internacional: el papel y la legitimidad de las Naciones Unidas. Respaldó la crítica del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva —lanzada días antes en la cumbre “En defensa de la democracia” celebrada en Barcelona— y, en un punto específico, reconoció que coincide con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Lula tiene razón”: el organismo ha perdido fuerza

Sheinbaum se referirió a la postura del mandatario brasileño, quien en Barcelona advirtió que la ONU ya no representa el objetivo para el que fue creada y criticó las decisiones unilaterales del Consejo de Seguridad.

“Lo de Lula tiene razón, lo hemos dicho aquí: Naciones Unidas ha perdido fuerza”, señaló la presidenta mexicana.

Para Sheinbaum, la debilidad del organismo es evidente ante los conflictos actuales. “Uno se pregunta: ¿y dónde está Naciones Unidas?”, cuestionó, recordando que la institución fue creada tras la Segunda Guerra Mundial bajo el principio de igualdad entre los Estados, independientemente de su poder económico o militar.

Fotografía durante la cumbre "En defensa de la democracia" en Barcelona, España, en esta foto difundida el 18 de abril de 2026. Presidencia de México/vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES - ESTA IMAGEN HA SIDO SUMINISTRADA POR TERCEROS

El Consejo de Seguridad, en la mira

La mandataria apuntó específicamente a la estructura del Consejo de Seguridad, donde cinco países —China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos— tienen derecho de veto, lo que en la práctica puede bloquear cualquier resolución internacional.

Para Sheinbaum, ese diseño exige un replanteamiento profundo. Subrayó la necesidad de que exista “una arena internacional a donde puedan acudir los gobiernos o los pueblos para atender cualquier conflicto”, con autoridad real y sin que unos pocos países impongan su voluntad.

El punto en que México y Trump coinciden: austeridad en la ONU

El momento más llamativo de la mañanera fue cuando Sheinbaum reconoció abiertamente una coincidencia con Trump, uno de los críticos más duros de las Naciones Unidas.

“Lo dijo el presidente Trump y nosotros estamos de acuerdo: tiene que haber una reducción de gastos en Naciones Unidas”, afirmó.

La presidenta ilustró el punto con un ejemplo concreto que le compartió uno de los mandatarios presentes en la cumbre de Barcelona: para cierta reunión, el organismo habría solicitado al país sede boletos de avión en primera clase.

“Naciones Unidas se alimenta de los recursos de todos los Estados miembros. No es para que su burocracia viaje en primera clase”, sentenció Sheinbaum, quien llamó a aplicar una visión de austeridad en el uso de esos recursos.

Las palabras de Sheinbaum subrayaron la necesidad de racionalizar el uso de recursos en la organización, mencionando prácticas dispensiosas y respaldando la propuesta de reducir gastos operativos. REUTERS/Nathan Howard