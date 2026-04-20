Tres vitaminas que ayudan a prevenir el cáncer de colon: disminuyen la inflamación y evitan mutaciones genéticas

Representación 3D del interior de un intestino, mostrando múltiples pólipos y un tumor colorrectal avanzado que ilustra el progreso de la enfermedad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La prevención del cáncer de colon depende en gran medida de los hábitos alimenticios y del equilibrio de nutrientes en la dieta diaria.

Diversos estudios señalan que la ingesta adecuada de ciertas vitaminas puede marcar la diferencia en la reducción de riesgos asociados a esta enfermedad, considerada una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Mantener una alimentación rica en vitaminas y minerales, junto con chequeos médicos regulares, se consolida como una de las estrategias más efectivas para proteger la salud intestinal.

Tres nutrientes sobresalen en la prevención del cáncer de colon. Según Las Vegas Gastroenterology, la vitamina D, el folato y la vitamina C disminuyen la inflamación, evitan mutaciones genéticas y protegen las células contra daños. La American Cancer Society señala que el consumo de calcio y omega-3 también se asocia con una menor incidencia de este tipo de cáncer.

La vitamina D disminuye inflamación y controla el crecimiento celular

La vitamina D tiene un papel esencial en el funcionamiento del sistema inmunológico. Según Las Vegas Gastroenterology, este nutriente regula la diferenciación celular y puede inhibir el crecimiento tumoral. El déficit de vitamina D se relaciona con un mayor riesgo de cáncer de colon.

Se obtiene principalmente a través de la exposición al sol, aunque también está presente en alimentos fortificados y suplementos. Los especialistas recomiendan consultar a un médico antes de iniciar la suplementación, ya que el exceso puede tener efectos adversos.

El consumo adecuado de vitamina D no solo favorece la salud ósea, también ayuda a mantener la integridad de las células del colon. Estudios recientes en American Cancer Society documentan que la vitamina D ayuda a reducir la inflamación, un factor clave en el desarrollo de enfermedades crónicas.

La vitamina D disminuye inflamación y controla el crecimiento celular (Canva)

El folato previene mutaciones genéticas en las células del colon

El folato, conocido también como vitamina B9, contribuye a la síntesis y reparación del ADN. Según Las Vegas Gastroenterology, las dietas ricas en folato protegen contra mutaciones genéticas que pueden derivar en cáncer. Este nutriente se encuentra en verduras de hoja verde oscuro, legumbres, cítricos y espárragos.

La deficiencia de folato puede aumentar la vulnerabilidad de las células a mutaciones, lo que incrementa el riesgo de alteraciones en el colon. Incluir alimentos ricos en vitamina B9 en la dieta diaria ayuda a mantener la estabilidad genética y a regenerar los tejidos dañados.

La relación entre el folato y la prevención del cáncer de colon se ha documentado en diversas investigaciones, que sugieren un efecto protector cuando se mantiene un consumo adecuado y regular. La American Cancer Society recomienda priorizar fuentes naturales sobre suplementos, salvo indicación médica.

La vitamina C protege contra el daño de radicales libres

Este cítrico ayuda a conservar la salud del sistema respiratorio al mantener los niveles adecuados de vitamina C, evitando daños oxidativos que deterioran los pulmones con el tiempo. (Freepik)

La vitamina C es reconocida por su función antioxidante. Según American Cancer Society, actúa como un escudo que protege las células del colon del daño causado por radicales libres, moléculas que pueden provocar cambios genéticos y favorecer la formación de tumores.

Este nutriente se encuentra en frutas y verduras frescas, como cítricos, brócoli y pimientos. Consumir vitamina C diariamente ayuda a reducir los procesos inflamatorios y fortalece las defensas del organismo.

La vitamina C también favorece la absorción de hierro y contribuye a la regeneración de tejidos. En el contexto de la prevención del cáncer de colon, destaca por su capacidad para limitar el estrés oxidativo en las células intestinales.

Calcio, omega-3 y la importancia de la dieta equilibrada

El consumo de calcio y omega-3 presenta un vínculo positivo con la reducción del riesgo de cáncer de colon, según diversos informes de la American Cancer Society. Estos nutrientes contribuyen a mantener la salud celular y a reducir la inflamación en el tracto intestinal.

Los especialistas insisten en la importancia de una dieta equilibrada como base de la prevención. El uso de suplementos debe ser supervisado por un médico, ya que una alimentación variada garantiza la obtención de las vitaminas y minerales necesarios para el organismo.