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México deja el primer lugar en obesidad infantil y pasa al octavo, celebra Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la recuperación de la dieta tradicional basada en frijol y maíz

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(Crédito: Presidencia)
(Crédito: Presidencia)

“México deja el primer lugar en obesidad infantil y pasa al octavo, es muy importante”, declaró la presidenta Claudia Sheinbaum, durante la conferencia de prensa La Mañanera del pueblo de este lunes 20 de abril de 2026.

El cambio en la posición mundial fue destacado como un avance clave en la política pública de salud escolar.

Salud y vida saludable en escuelas

La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció el impacto de las medidas tomadas en los planteles educativos para reducir el consumo de azúcar, como la eliminación de refrescos y dulces en las escuelas. Señaló que esta decisión, tomada para proteger la salud de las niñas y los niños, ha tenido repercusiones positivas no solo en los estudiantes, sino también en las familias mexicanas.

“Las horas que estén en la escuela, no ingieran mucho azúcar... el abuso de estos productos genera problemas en la salud, si no de manera inmediata, sí a lo largo de la vida”, afirmó Sheinbaum. Recalcó que no se trata de prohibir totalmente los alimentos con azúcar, sino de moderar su consumo para prevenir enfermedades como la diabetes y la hipertensión.

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