Ruptura de Nodal y Ángela Aguilar es un hecho: Infante asegura que el cantante ya abandonó su hogar

Gustavo Adolfo Infante, Ana María Alvarado y Joanna vega-Biestro calificaron como un desatino el intento de limpiar su imagen. (Infobae México / Jesús Avilés)

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar atraviesa uno de sus momentos más delicados. La polémica por el videoclip "Un Vals" se convirtió en el detonante de una crisis que, según versiones periodísticas, ya derivó en una separación temporal.

Este lunes, durante el programa Sale el Sol, el periodista Gustavo Adolfo Infante reveló información que refuerza los rumores. “El viernes hablé yo de algo que una fuente cercana a la pareja me confirmó, que ya están separados, por lo menos en estos días”, afirmó.

El comunicador fue más allá al detallar un punto clave en la supuesta ruptura: “Que se salió, se salió de la casa Christian Nodal”. La declaración encendió las alertas entre seguidores de la pareja y en la industria del espectáculo.

Video polémico y presión familiar: el contexto de la crisis

La controversia comenzó tras el lanzamiento del video "Un Vals", donde una modelo apareció con un estilo que muchos usuarios compararon con Cazzu, expareja de Nodal. Para Infante, este episodio fue determinante: “Yo creo que fue la, eh, exactamente la gota que derrama el vaso”.

En la conversación también participaron Ana María Alvarado y Joanna Vega-Biestro, quienes coincidieron en que la relación ha enfrentado constantes tensiones desde su inicio. Alvarado señaló que han sido “demasiados golpes para Ángela”, mientras que Vega-Biestro apuntó a la falta de estabilidad emocional del cantante.

Joanna Vega Biestro y Ana María Alvarado indicaron que la falta de estabilidad emocional y laboral de Nodal finalmente afecto su matrimonio. (Imagen Televisión / YouTube)

La influencia familiar, en el centro del conflicto

Otro factor que ha generado debate es el papel de la familia en la relación. Infante lanzó una crítica directa hacia el entorno cercano de ambos artistas, en especial hacia Pepe Aguilar.

“Ya pareciese que Pepe Aguilar duerme en medio de ellos”, expresó, al referirse a la constante cercanía del padre de Ángela. Además, cuestionó la dinámica profesional de Nodal: “No es posible que un artista del tamaño de Christian Nodal (...) siga ahí”.

El periodista también sugirió que tanto Nodal como Ángela deberían tomar decisiones independientes para proteger su relación. “Yo creo que por salud de él y de su matrimonio debería de apartarse de los papás”, puntualizó.

La cantante retoma su actividad en redes con un homenaje musical, mientras persisten las dudas sobre su situación sentimental con Christian Nodal. (Captura de pantalla @angela_aguilar_)

¿Separación definitiva o crisis pasajera?

Aunque no existe confirmación oficial por parte de los cantantes, las declaraciones han intensificado la conversación pública. Infante incluso expresó su deseo de que la pareja supere el momento: “Ojalá la puedan rescatar, porque ese puede ser un amor del bueno”.

Por ahora, la posible salida de Nodal del hogar que compartía con Ángela se perfila como la señal más clara de una ruptura en curso.

Al margen de las declaraciones de Infante, Flor Rubio, conductora del matutino Venga la Alegría, informó que se puso en contacto con los agentes de ambos intérpretes para obtener una postura sobre los rumores.

Destacó que, a diferencia de otras ocasiones, los representantes de Nodal y Ángela Aguilar han sido herméticos sobre la controversia, postura que no abona a aclarar los rumores, señaló la periodista.