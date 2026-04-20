¿Qué cultura construyó las pirámides de Teotihuacán y qué tipo de sacrificios se hacían ahí?

El sitio arqueológico de Teotihuacán abarca más de 3.381 hectáreas y alcanzó hasta 25 mil habitantes en su época de esplendor. REUTERS/Alberto Fajardo

La ciudad prehispánica de Teotihuacán, uno de los principales referentes de la arquitectura y cultura mesoamericana, mantiene hasta hoy su monumentalidad, plan urbano y riqueza artística gracias a décadas de protección y conservación impulsadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El simbolismo y la magnitud de las estructuras de Teotihuacán, sumados a la presión urbana y a los efectos del clima, perfilan los principales desafíos para preservar el valor excepcional que este sitio representa, de acuerdo con la Unesco.

Teotihuacán se extiende sobre 36 kilómetros cuadrados y, en su época de mayor apogeo entre los siglos I y VII d. C., contó con una población estimada de 25 mil habitantes. Solo el 10% del área corresponde al centro ceremonial, donde se ubican las principales pirámides y los complejos monumentales.

Esta ciudad prehispánica fue levantada sobre el valle homónimo, a unos 50 kilómetros al noreste de la Ciudad de México. La ocupación humana de la región antecede a la era cristiana, pero fue a partir del siglo I cuando el asentamiento alcanzó una organización urbana y arquitectónica sin precedentes en la región.

“El lugar donde se crearon los dioses”: origen de Teotihuacán

El significado de Teotihuacán es: “el lugar donde se crearon los dioses”. (Secretaría de Cultura)

El nombre Teotihuacán proviene del náhuatl y significa “el lugar donde se crearon los dioses”. Tras el abandono y destrucción parcial de la ciudad hacia el año 650 d. C., el sitio fue envuelto en leyendas y se mantuvo como un espacio sagrado para los pueblos posteriores.

Escritos del siglo XVI documentan que Moctezuma realizaba sacrificios periódicos en el lugar, lo que evidencia la persistencia de las creencias y el carácter sagrado que conservó Teotihuacán.

La disposición de la ciudad incorpora elementos naturales del valle, como el río San Juan, cuyo curso fue modificado deliberadamente para cruzar la Calzada de los Muertos, el eje central que va de norte a sur y concentra los principales monumentos. Destacan la Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y el Templo de Quetzalcóatl, también conocido como Templo de la Serpiente Emplumada.

En Teotihuacán destaca la Pirámide del Sol, obra construida sobre una terraza de 350 metros cuadrados y mide 225 x 222 metros en la base, con una altura de 75 metros y un volumen total de 1 millón de metros cuadeados. El sitio alberga además barrios residenciales y palacios identificados en zonas como La Ventilla, Tetitla y Yayahuala, que se encuentran fuera del núcleo ceremonial.

Aún no se tiene certeza sobre qué grupo o cultura construyó las pirámides de Teotihuacán.

Balacera en Teotihuacan deja 2 muertos y 7 heridas

El video muestra la Pirámide de la Luna en la zona arqueológica de Teotihuacán. Se observan personas en la base y escalinatas de la pirámide. Las imágenes corresponden a momentos posteriores a una balacera que dejó dos muertos y cinco heridos en el sitio.

Un ataque con arma de fuego en la zona arqueológica de Teotihuacán, cometido la mañana de este 20 de abril, deja dos personas muertas, entre ellas una turista canadiense, y cuatro heridas de nacionalidad colombiana, rusa y canadiense.

El agresor, quien disparó desde la Pirámide de la Luna, se suicidó tras los hechos, provocando el despliegue de un operativo de emergencia y el cierre temporal de uno de los sitios turísticos más visitados de México.

De forma preliminar, con base en información confirmada por la Secretaría de Seguridad del Estado de México, el saldo incluye siete personas atendidas por el IMSS-Bienestar: cuatro lesionadas por arma de fuego, una con fractura, una con esguince y una menor con crisis de ansiedad. Dos de las heridos resultaron al intentar huir y caer por la estructura de la Pirámide de la Luna. Todos son mujeres extranjeras.