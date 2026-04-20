México

Programas del Bienestar: cómo detectar llamadas fraudulentas hechas con IA

Una nueva ola de fraudes digitales se aprovecha de la confianza que inspira la autoridad para pedir datos sensibles a quienes reciben pensiones y otros beneficios sociales

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Tarjetas de Bienestar, billetes y monedas sobre una mesa de madera, junto a un smartphone con un icono de seguridad, una lupa y una señal de alerta
Autoridades de México instan a la ciudadanía a seguir solo cuentas verificadas de los Programas de Bienestar para garantizar la seguridad y evitar estafas en la recepción de apoyos. (Imagen Ilustrativa IA Infobae México)

Una serie de fraudes telefónicos y digitales afecta actualmente a los más de 32 millones de beneficiarios de la Secretaría de Bienestar en México.

El esquema de engaño ha evolucionado ya que ahora los delincuentes utilizan audios generados con inteligencia artificial que imitan la voz de la titular de la dependencia para dotar de mayor realismo a la estafa.

Las llamadas fraudulentas simulan provenir de números oficiales y prometen nuevos apoyos económicos o actualizaciones en las bases de datos.

En ese contexto, los responsables solicitan datos personales y bancarios, bajo el pretexto de gestiones administrativas o vinculaciones de la tarjeta Bienestar con cuentas externas.

Debido a esto, a través de redes sociales y servicios de mensajería, los estafadores han intentado concretar estos fraudes.

Los delincuentes utilizan tecnología para hacerse pasar por funcionarios y obtener información personal de quienes esperan depósitos o actualizaciones en su ayuda
Los delincuentes utilizan tecnología para hacerse pasar por funcionarios y obtener información personal de quienes esperan depósitos o actualizaciones en su ayuda

La Secretaría de Bienestar aclaró públicamente que ningún trámite de programas sociales se realiza por teléfono o internet: todos los procesos se efectúan únicamente en los módulos oficiales, donde tampoco se requiere información bancaria para las gestiones.

En respuesta, la titular de la dependencia difundió un mensaje en su cuenta de la red social X, donde anunció que presentará una denuncia formal ante las autoridades por estos hechos.

En el mismo comunicado, exhortó a los beneficiarios a mantener la precaución y a evitar compartir datos personales con cualquier persona que se identifique como parte de la institución.

El grupo más vulnerable ante estos engaños lo constituyen los adultos mayores, quienes suman 13.4 millones dentro del padrón y que reciben, cada bimestre, una pensión de 6.400 pesos.

La Secretaría ha insistido en que ninguna otra entidad federativa sus representantes están autorizados para solicitar información confidencial por vías electrónicas o telefónicas.

En síntesis, la advertencia de la Secretaría de Bienestar busca evitar que los beneficiarios sean víctimas de extorsión y recalca que cualquier solicitud de información fuera de los canales oficiales es un intento de fraude.

Las llamadas fraudulentas simulan provenir de números oficiales y solicitan información personal y bancaria para cometer estafas.
Las llamadas fraudulentas simulan provenir de números oficiales y solicitan información personal y bancaria para cometer estafas.

Cómo prevenir fraudes de las Pensiones del Bienestar

Para prevenir fraudes relacionados con las pensiones del bienestar en México, las autoridades y especialistas recomiendan lo siguiente:

  • No aceptes tarjetas, apoyos ni beneficios que no hayas tramitado mediante canales oficiales. Si alguien visita tu domicilio ofreciendo tarjetas del Bienestar o cualquier apoyo a nombre del gobierno, no entregues datos ni documentos y no realices ningún pago por supuestas activaciones o inscripciones.
  • Nunca compartas datos personales, bancarios ni fotografías de identificaciones por teléfono, mensaje, WhatsApp o redes sociales. Desconfía si te piden información con la excusa de “actualizar datos” o tras un supuesto ataque informático.
  • Los programas del Bienestar no tienen intermediarios ni cobran por trámites. Las tarjetas oficiales solo se entregan en módulos autorizados o mediante procesos formales del gobierno. El Banco del Bienestar y la Secretaría del Bienestar no piden pagos por gestión, inscripción ni prometen beneficios por fuera de sus portales oficiales.
  • Verifica cualquier información directamente en las páginas oficiales: gob.mx/bienestar, redes sociales verificadas de la Secretaría del Bienestar o en módulos presenciales. Si tienes dudas, acude en persona a una sucursal del Banco del Bienestar o llama a la Línea del Bienestar: 800 639 42 64.
  • No abras enlaces, ni descargues archivos enviados por números desconocidos. No respondas a mensajes o llamadas sospechosas, y evita transferir dinero o depositar efectivo en cuentas ajenas o tiendas de conveniencia.
  • Si recibes una tarjeta sospechosa, mensajes, documentos o llamadas que prometen aumentos de pensión o te solicitan pagos, no respondas. Reporta el caso a las autoridades locales, a la Secretaría del Bienestar o al IMSS, según corresponda.
  • Los únicos documentos válidos son los emitidos a través de plataformas institucionales y oficinas oficiales. Ningún funcionario debe pedir dinero ni gratificaciones para agilizar procesos.

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