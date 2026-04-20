La presidenta Claudia Sheinbaum se pone en contacto con Canadá tras muerte de turista en balacera de Teotihuacán

Una agresión registrada en la zona arqueológica generó pánico entre los visitantes al mediodía. Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo especial, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del incidente. (Infobae-Itzallana)

Un ataque armado sacudió este lunes la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los sitios turísticos más visitados de México, ubicado en el Estado de México. Alrededor de las 12:00 horas, un hombre abrió fuego desde la Pirámide de la Luna, provocando caos entre los turistas presentes. Testigos reportaron escuchar cerca de 20 detonaciones.

El agresor, aún no identificado, se suicidó tras cometer el ataque. Las autoridades aseguraron en el lugar un arma de fuego, un arma blanca y cartuchos útiles.

Las víctimas: una canadiense muerta y varios lesionados

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, una mujer de nacionalidad canadiense perdió la vida como consecuencia del ataque. Fuentes de seguridad detallaron a Infobae México que dos personas murieron en total y siete resultaron lesionadas por disparos, entre ellas una menor de edad. Reportes preliminares advierten que 15 personas más sufrieron heridas al intentar huir y caer de la pirámide durante la emergencia.

Operativo coordinado y evacuación del sitio

Tras el reporte de las detonaciones, elementos de emergencias, la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Guardia Nacional desplegaron un operativo coordinado para evacuar a los turistas y brindar atención médica a los heridos. Personal de la Secretaría de Gobernación y de la Secretaría de Cultura también se trasladó al sitio para dar acompañamiento a las víctimas junto con las autoridades locales.

(Crédito: Especial)

Sheinbaum: “Lo ocurrido hoy en Teotihuacán nos duele profundamente”

La presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó de inmediato a través de su cuenta en X. Expresó su solidaridad con las personas afectadas y sus familias, e informó que México ya está en contacto con la embajada de Canadá.

“He instruido al Gabinete de Seguridad a investigar a fondo estos hechos y brindar todos los apoyos”, escribió la mandataria, quien agregó que seguirá informando de manera puntual a través del Gabinete de Seguridad.

(Crédito: X@Claudiashein)

Un ataque que sacude al turismo internacional

Teotihuacán recibe anualmente a millones de visitantes nacionales y extranjeros, y es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. El ataque de este lunes ocurre apenas un mes después del equinoccio de primavera, cuando el sitio registró una de sus mayores afluencias del año.

Las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar el móvil del ataque están en curso. Las autoridades del Gabinete de Seguridad confirmaron que continuarán informando conforme avance la indagación.

*Información en desarrollo