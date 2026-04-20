México

Concurso del Taco Edomex 2026: cómo participar en el festival y cuáles son los premios

El certamen busca no solo premiar la calidad y el sabor, sino también promover la identidad culinaria y el consumo local

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El Gobierno del Estado de México ha lanzado una convocatoria dirigida a las taquerías interesadas en participar en el concurso para encontrar el mejor taco al pastor mexiquense (Imagen Ilustrativa Infobae).
El Gobierno del Estado de México ha lanzado una convocatoria dirigida a las taquerías interesadas en participar en el concurso para encontrar el mejor taco al pastor mexiquense (Imagen Ilustrativa Infobae).

El Gobierno del Estado de México lanzó una convocatoria a los mexiquenses interesados en participar en el concurso para encontrar el mejor taco al pastor.

La gran final está programada para el 8 de mayo en Nezahualcóyotl, y se presenta como una oportunidad para destacar y reconocer a quienes mantienen viva una de las tradiciones gastronómicas más emblemáticas de la región.

El certamen busca no solo premiar la calidad y el sabor, sino también promover la identidad culinaria y el consumo local. El objetivo central es identificar la taquería que elabore el mejor taco al pastor, tomando en cuenta tanto la receta como la experiencia y la historia que hay detrás de cada negocio.

Taco tradicional, trompo de pastor, salsa roja, platillo mexicano, cena callejera, limón, cilantro fresco, antojito popular. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Taco al pastor servido con piña, cebolla y cilantro sobre tortilla de maíz, típico de la gastronomía mexicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Solo podrán participar taquerías establecidas en el Estado de México que cumplan con todos los requisitos legales y fiscales.

Requisitos y proceso de inscripción

Para ser parte del concurso, los participantes deben llevar su propio equipo y utensilios, así como los ingredientes necesarios para preparar al menos 20 tacos al pastor. Además, es fundamental presentar una breve historia del establecimiento, fotografías del proceso de preparación y documentos oficiales como la constancia de situación fiscal y la licencia de funcionamiento.

El proceso de inscripción estará abierto del 20 al 30 de abril. Los interesados deben completar un formulario en línea en la página elmejortacoedomexneza.gob.mx y adjuntar toda la documentación requerida. El sistema determinará si la información enviada es válida, y solo los registros completos serán considerados para la fase final.

Quienes deseen saber cómo participar deben saber que únicamente pueden hacerlo negocios establecidos en el Estado de México y que el proceso exige cumplir con normas de higiene, seguridad y legalidad vigentes. Los aspirantes deberán demostrar que cuentan con instalaciones adecuadas y que la receta presentada es representativa del taco al pastor mexiquense.

Para ser parte del concurso, los participantes deben llevar su propio equipo y utensilios, así como los ingredientes necesarios para preparar al menos 20 tacos al pastor (X@Edomex)
Para ser parte del concurso, los participantes deben llevar su propio equipo y utensilios, así como los ingredientes necesarios para preparar al menos 20 tacos al pastor (X@Edomex)

Criterios de evaluación y premios

Un jurado calificado evaluará aspectos como sabor, presentación, textura, aroma, limpieza y creatividad. La evaluación se realizará durante la final presencial, donde cada participante preparará sus tacos frente al comité de jueces.

Criterios de evaluación

  • Sabor y equilibrio | 30%
  • Autenticidad y respeto a la tradición | 25%
  • Creatividad e innovación dentro de la cocina tradicional | 20%
  • Presentación y limpieza | 15%
  • Historia y relevancia cultural del taco | 10%
MÉXICO, D.F., 13JUNIO2014.- Tacos de todo tipo, prehispánicos o de pastor, pulques y cervezas artesanales, es la oferta para este fin de semana en la Feria del Taco 2014 en el centro de Tlalpan. FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM
MÉXICO, D.F., 13JUNIO2014.- Tacos de todo tipo, prehispánicos o de pastor, pulques y cervezas artesanales, es la oferta para este fin de semana en la Feria del Taco 2014 en el centro de Tlalpan. FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM

El ganador obtendrá un reconocimiento oficial, así como la posibilidad de representar al Estado de México en futuros eventos gastronómicos y promocionales. El concurso busca resaltar a los embajadores del sabor mexicano y consolidar el prestigio de la cocina local.

La convocatoria subraya la importancia de preservar y celebrar la tradición del taco al pastor, invitando a las taquerías a demostrar su destreza y autenticidad en un escenario competitivo. Para quienes preguntan cómo participar en la búsqueda del mejor taco al pastor mexiquense, deben inscribirse durante las fechas establecidas, cumplir con la documentación exigida y estar listos para competir en la final del 8 de mayo en Nezahualcóyotl.

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