México

Sheinbaum califica de “muy lamentable y triste” el feminicidio de Edith Guadalupe en la CDMX

La presidenta señaló que la Fiscalía capitalina separó del cargo a funcionarios señalados por presuntas irregularidades en el caso y que la investigación sigue en curso para esclarecer los hechos

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El dictamen forense confirmó la causa de muerte de Edith Guadalupe. (CUARTOSCURO)
El dictamen forense confirmó la causa de muerte de Edith Guadalupe. (CUARTOSCURO)

La presidenta Claudia Sheinbaum retomó el feminicidio de Edith Guadalupe, una joven que salió de su domicilio en Iztapalapa tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo, caso que ha generado señalamientos por presuntas irregularidades en la atención de la denuncia por parte de autoridades ministeriales.

Durante ‘La Mañanera’ de este lunes, la mandataria calificó el caso como lamentable, al tiempo que se confirmó que personas vinculadas con la investigación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México fueron separadas de sus funciones, luego de denuncias de la familia sobre la presunta solicitud de dinero para dar seguimiento al expediente.

De acuerdo con lo señalado, la investigación se mantiene en curso bajo la conducción de la Fiscalía capitalina, que deberá realizar los peritajes y análisis correspondientes para esclarecer tanto la dinámica del feminicidio como la posible responsabilidad del señalado como presunto agresor.

El caso ha puesto bajo revisión los procedimientos internos de atención a denuncias de violencia de género, particularmente en lo relativo a la actuación inicial de las autoridades y el seguimiento de las carpetas de investigación en la capital del país.

En este contexto, la presidenta planteó la necesidad de analizar posibles ajustes al marco jurídico que regula el funcionamiento de las fiscalías, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de investigación y evitar prácticas irregulares en la atención de casos similares.

Asimismo, se respaldó el trabajo de la Fiscalía capitalina, al señalar que la institución deberá dar a conocer los avances de la investigación conforme se integren los elementos técnicos y científicos del caso.

El feminicidio de Edith Guadalupe se suma a los casos de violencia contra mujeres que han sido objeto de atención pública en la Ciudad de México, en un contexto de exigencia de mayor eficacia en la investigación y sanción de este tipo de delitos.

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