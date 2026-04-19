Hallan calcinado al activista Lázaro Mendoza en Michoacán tras días desaparecido

El ambientalista Lázaro Mendoza Ramírez, de 51 años, fue localizado sin vida en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán, después de varios días de búsqueda tras su desaparición el 14 de abril.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que la identidad de Mendoza Ramírez se verificó al 100% mediante pruebas de ADN, según informó el fiscal estatal Carlos Torres Piña.

Durante el operativo, elementos de la FGE encontraron el cuerpo calcinado al interior de una camioneta tipo pick-up en la localidad de El Cungo horas después de que la víctima saliera a realizar actividades vinculadas con su trabajo ambiental en Paramuén.

En 2022, México fue el país con más activistas ambientales asesinados (Foto: UNAM)

Hallaron pertenencias del ambientalista en un predio

El fiscal detalló: “Hace unos minutos se notificó a los familiares que la comparativa de ADN resultó positiva en su totalidad”.

La camioneta y algunos objetos personales ya habían sido reconocidos previamente por familiares, lo que permitió un avance preliminar en la identificación.

Además, en un predio, propiedad del ambientalista, agentes localizaron restos hemáticos, casquillos percutidos y otras pertenencias, según la Fiscalía General del Estado. El cuerpo fue encontrado a cierta distancia de dicho predio.

De acuerdo con la FGE, no existían denuncias formales por amenazas en contra de Mendoza Ramírez ni reportes previos de riesgo ante su entorno o la comunidad.

Las autoridades informan que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer el crimen y ubicar a los responsables.

Lázaro Mendoza desapareció mientras realizaba labores ambientalista

Mendoza habría sido visto por última vez en la comunidad de Paramuén, cuando realizaba actividades ambientales, de acuerdo con los reportes disponibles.

A partir de la denuncia de desaparición, presentada dos días después de su último avistamiento, habitantes y comuneros de la zona iniciaron operativos de búsqueda. Se efectuaron bloqueos en la autopista Siglo XXI como parte de la movilización.

El hallazgo de los restos de Mendoza intensifica la preocupación entre comunidades y organizaciones ambientales que han denunciado una escalada de violencia contra defensores del territorio en Michoacán.