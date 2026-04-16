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Violencia contra ambientalistas en México repunta en 2025: 10 asesinatos y más de 130 agresiones documentadas

CEMDA advierte que las agresiones aumentaron y documenta 10 asesinatos de personas defensoras

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México registra un repunte de violencia contra defensores ambientales en 2025. (CRÉDITO OBLIGATORIO)
México registra un repunte de violencia contra defensores ambientales en 2025. (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La violencia contra personas defensoras del medio ambiente en México registró un repunte durante 2025, con al menos 10 asesinatos y 135 eventos de agresión, de acuerdo con el más reciente informe del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).

Aunque la cifra de homicidios es menor a la de 2024, especialistas advierten que el incremento general de ataques refleja un entorno cada vez más riesgoso para quienes protegen el territorio y los recursos naturales.

Aumentan agresiones contra defensores ambientales en México 2025

El informe documenta un total de 135 eventos de agresión y 314 ataques específicos, lo que representa un incremento significativo frente a los 94 eventos registrados en 2024.

En términos acumulados, en los últimos once años suman 199 personas defensoras asesinadas en el país.

Las agresiones más frecuentes incluyen actos de intimidación, estigmatización y difamación, prácticas que, en conjunto, concentran más de la mitad de los casos reportados.

Organizaciones civiles advierten que estas formas de violencia buscan inhibir la labor de defensa ambiental.

Estados con más violencia ambiental: CDMX, Puebla y Oaxaca

Las entidades con mayor número de agresiones durante 2025 fueron:

  • Ciudad de México: 39 casos
  • Puebla: 20 casos
  • Oaxaca: 17 casos

En estas tres entidades se concentró más de la mitad de los ataques documentados.

En el caso de la capital del país, destacaron los altos niveles de estigmatización y difamación como principales formas de agresión.

Autoridades, principales agresores de activistas ambientales

Uno de los hallazgos más relevantes del informe es que el Estado mexicano, en sus distintos niveles, figura como el principal agresor.

Autoridades como policías estatales y municipales, fiscalías, así como fuerzas federales —incluyendo la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas— estuvieron involucradas en 76 eventos, es decir, más del 50% del total.En contraste:

  • La delincuencia organizada participó en 13 eventos
  • Empresas privadas estuvieron vinculadas a 12 casos

Este panorama evidencia la complejidad del problema y la necesidad de revisar el papel de las instituciones en la protección de los derechos humanos ambientales.

Mujeres defensoras enfrentan mayor riesgo y violencia de género

El informe también destaca un incremento preocupante en las agresiones contra mujeres defensoras, con cerca de 89 eventos registrados, lo que representa un aumento superior al 60% respecto al periodo anterior.

Especialistas advierten que las mujeres no solo enfrentan riesgos por su labor ambiental, sino también violencias específicas de género, lo que agrava su situación y limita su participación en la defensa del territorio.

Sectores más afectados por conflictos ambientales en MéxicoLos sectores donde se registraron más agresiones fueron:

  • Agua y recursos hídricos
  • Biodiversidad
  • Infraestructura y vías de comunicación
  • Energía

En cuanto a los ámbitos de defensa, los conflictos más recurrentes estuvieron relacionados con la protección del agua, el territorio y el suelo, lo que refleja disputas por el control y uso de recursos naturales.

Demandan cumplir Acuerdo de Escazú y fortalecer protección

Ante este escenario, el CEMDA urgió a las autoridades a combatir la impunidad, erradicar la estigmatización contra activistas y fortalecer el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Entre las principales recomendaciones destacan:

  • Garantizar investigaciones efectivas en casos de agresión
  • Incrementar recursos para mecanismos de protecciónCumplir con el Acuerdo de Escazú
  • Reconocer públicamente la labor de las personas defensoras
  • Prevenir discursos que criminalicen la defensa ambiental

El informe concluye que, pese a los compromisos internacionales asumidos por México, aún no existen condiciones seguras para el ejercicio de la defensa ambiental, lo que mantiene en riesgo a comunidades y activistas en todo el país.

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