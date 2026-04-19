Autoridades continúan la búsqueda del cuarto trabajador en la mina Santa Fe de El Rosario en Sinaloa

Autoridades continúan trabajando en la Mina Santa Fe en Sinaloa para rescatar al cuarto trabajador. (X/@CNPC_MX)

La tarde de este sábado 18 de abril la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) dio a conocer que continúan los trabajos en campo para definir la ruta para avanzar en la búsqueda del cuarto trabajador atrapado tras el derrumbe en la mina Santa Fe de El Rosario en Sinaloa.

Entre las actividades que se destacan, son:

La preparación de materiales .

Revisan equipo para aplicar a concreto en zona del interior y reforzar el espacio.

Personal de Protección Civil, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y grupo IMSSA, sostuvieron una reunión de trabajo para afinar estrategia.

Elementos de CFE, Semar y CNPC, descendieron a la mina para analizar las condiciones en el sitio.

“Estamos trabajando día y noche, sin descanso para rescatar al cuarto minero, a Leandro Isidoro Beltrán”, detalló la coordinadora Laura Velázquez Alzúa.

Así ocurrió el incidente en la mina Santa Fe

Cabe recordar que el accidente ocurrió el pasado 25 de marzo, cuando colapsó la presa de jales al interior de la mina, estructura donde se acumulan los residuos de la extracción, alrededor de las 15:00 horas.

Autoridades continúan trabajando en la Mina Santa Fe en Sinaloa para rescatar al cuarto trabajador. (X/@CNPC_MX)

Cuatro trabajadores permanecieron atrapados tras el incidente, mientras que 21 de sus compañeros consiguieron salir del yacimiento por sus propios medios. En total, había 25 personas dentro de la instalación al momento del siniestro.

El pasado 27 de marzo se instaló un puesto de mando unificado con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Comisión Federal de Electricidad, el Gobierno federal y el Gobierno de Sinaloa.

Protección Civil dio a conocer el rescate de tres mineros

El domingo 29 de marzo a las 23:52 horas, personal de rescate notificó al Puesto de Comando Unificado sobre el hallazgo y rescate de uno de los mineros, lo que activó de inmediato los protocolos de atención prehospitalaria y traslado para su valoración médica.

Según el informe preliminar, José Alejandro Cástulo Colín logró subir a la ambulancia por su propio pie. Para el operativo se utilizaron tres ambulancias terrestres, entre ellas una del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), que realizó el primer traslado.

Mientras que el trabajador identificado como Francisco Zapata Nájera fue rescatado el pasado miércoles 8 de abril a las 10:36 horas, una vez que las brigadas especializadas confirmaron condiciones favorables dentro de la mina, personal paramédico lo estabilizó en la superficie y lo trasladó en helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana al Hospital General de Mazatlán para recibir atención especializada.

Buzos del Ejército mexicano realizaron operaciones para rescatar a los tres mineros atrapados desde el 25 de marzo en la mina Santa Fe. CRÉDITO: EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y GUARDIA NACIONAL México @EJTO_FAM_GN

Antes de su ascenso, recibió una valoración médica en el interior como parte de los protocolos de seguridad implementados por las brigadas de emergencia.

El hallazgo de Zapata Nájera, de 42 años y originario de Santiago Papasquiaro, Durango, ocurrió a las 13:50 horas del martes 7 de abril, activando de inmediato los protocolos de rescate y el bombeo continuo para reducir el nivel del agua y garantizar una extracción segura.

Tras más de 312 horas de trabajo ininterrumpido, las brigadas de búsqueda y rescate lograron localizarlo con vida en la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario, Sinaloa.

Mientras tanto, el 8 de abril fue recuperado el cuerpo sin vida de Abraham Aguilera Aguilera.