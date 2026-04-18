México

Rescatan a mujer de 70 años en condiciones de abandono dentro de un domicilio en Ecatepec

Vecinos alertaron a autoridades luego de escuchar gritos de auxilio desde el interior de un domicilio en Fuentes de Aragón

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Una mujer de 70 años fue rescatada por autoridades municipales en la colonia Fuentes de Aragón, en Ecatepec, tras ser localizada en condiciones de abandono al interior de una vivienda. El operativo se activó luego de que vecinos reportaran gritos de auxilio provenientes del inmueble.

Vecinos alertan y autoridades intervienen

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De acuerdo con información difundida por autoridades municipales, la mañana del 16 de abril habitantes de la zona escucharon a la adulta mayor pedir ayuda, lo que derivó en la movilización de Protección Civil, Bomberos y Policía Municipal.

Para ingresar al domicilio, los equipos de emergencia retiraron una protección metálica y una chapa electrónica. En el interior encontraron a la mujer en crisis nerviosa; además, informaron que padece ceguera y que no había ingerido alimentos durante varios días.

En el lugar también fueron hallados dos perros en condiciones insalubres, presuntamente sin alimento, por lo que recibieron atención inmediata.

Las autoridades de Ecatepec informaron que la mujer quedó bajo resguardo de la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Familiar, Sexual y de Género (AMPEVIS), instancia que dará seguimiento al caso y garantizará la atención médica, psicológica y social correspondiente.

En cuanto a los animales, fueron alimentados e hidratados y posteriormente trasladados a un refugio de Bienestar Animal, donde serán evaluados por especialistas.

Según datos oficiales del gobierno federal, respaldados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de Salud Pública, más del 16% de las personas adultas mayores en México enfrentan situaciones de abandono o maltrato.

Estas cifras reflejan un problema que impacta principalmente a mujeres y a sectores en condiciones de vulnerabilidad, en un contexto donde la población mayor de 65 años crece de forma acelerada en el país.

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