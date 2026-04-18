¿Qué alimentos no debes mezclar con café? Expertos advierten riesgos para la salud

Es una de las bebidas más consumidas en México, pero su combinación con ciertos alimentos puede afectar la absorción de nutrientes y provocar molestias digestivas

El café forma parte de la rutina diaria de millones de personas. Ya sea por la mañana o después de comer, su consumo está ampliamente extendido por sus efectos estimulantes y su sabor característico.

Sin embargo, especialistas en nutrición y salud digestiva advierten que no todos los alimentos combinan bien con esta bebida, ya que sus compuestos —como la cafeína y los taninos— pueden interferir en procesos clave del organismo.

Alimentos ricos en hierro: una combinación que reduce su absorción

Uno de los principales puntos de atención está en los alimentos ricos en hierro, especialmente el de origen vegetal. Productos como lentejas, espinacas, garbanzos o cereales integrales contienen hierro no hemo, cuya absorción puede verse significativamente reducida cuando se consume café al mismo tiempo.

Diversos estudios señalaron que esta interferencia puede disminuir la absorción hasta en un 70 por ciento, lo que representa un riesgo para personas con deficiencia de hierro o propensas a desarrollar anemia, como mujeres en edad fértil o quienes siguen dietas vegetarianas. Por ello, los expertos recomiendan esperar al menos una o dos horas entre la ingesta de estos alimentos y el consumo de café.

El café, una de las bebidas más consumidas, puede interferir en la absorción de nutrientes y provocar molestias digestivas si se combina con alimentos como legumbres, cítricos, ultraprocesados o suplementos minerales, advierten especialistas

Café con lácteos: efectos digestivos más que nutricionales

Otra combinación frecuente es la del café con lácteos. Aunque no se trata de una mezcla peligrosa, sí puede generar molestias en algunas personas. El café puede dificultar ligeramente la absorción de calcio, aunque este efecto no suele ser significativo en individuos sanos.

El problema principal radica en la digestión: mezclar café con grandes cantidades de leche, yogur o queso puede provocar sensación de pesadez o hinchazón, sobre todo en personas con sensibilidad gastrointestinal.

Alimentos ácidos: riesgo de acidez y malestar estomacal

En cuanto a los alimentos ácidos, como los cítricos o el tomate, la combinación con café puede intensificar la acidez estomacal. Esto se debe a que el café estimula la producción de ácido gástrico, lo que, sumado a otros alimentos ácidos, puede agravar síntomas como el reflujo o la gastritis. Por ello, quienes padecen estos trastornos digestivos deben evitar este tipo de mezclas, especialmente en ayunas.

Azúcar y ultraprocesados: picos de glucosa y fatiga

El consumo de café acompañado de productos ultraprocesados ricos en azúcar, como donas, croissants o galletas industriales, también genera preocupación. Esta combinación puede provocar picos elevados de glucosa en sangre, seguidos de caídas abruptas que se traducen en fatiga o sensación de “bajón”. A largo plazo, este patrón puede contribuir al desarrollo de resistencia a la insulina, una condición asociada con enfermedades metabólicas.

Suplementos minerales: una mezcla que limita su efecto

Asimismo, los especialistas alertan sobre la ingesta de café junto con suplementos minerales, particularmente hierro, zinc o magnesio. El café puede reducir la biodisponibilidad de estos nutrientes, limitando su absorción en el intestino.

En estos casos, la recomendación clínica es clara: evitar consumir café inmediatamente después de tomar suplementos y dejar un margen de al menos una o dos horas.

El café, una de las bebidas más consumidas, puede interferir en la absorción de nutrientes y provocar molestias digestivas si se combina con alimentos como legumbres, cítricos, ultraprocesados o suplementos minerales, advierten especialistas

Café después de comidas copiosas: ¿realmente ayuda a la digestión?

Finalmente, aunque muchas personas consideran al café como un digestivo, su consumo tras comidas copiosas o ricas en grasa puede resultar contraproducente. Si bien puede estimular el tránsito intestinal, también puede favorecer el reflujo al relajar el esfínter esofágico, lo que genera incomodidad en personas sensibles.

Cómo consumir café sin afectar tu salud

El café no es perjudicial por sí mismo, pero su combinación con ciertos alimentos puede tener efectos negativos en la salud si no se consume con moderación y en el momento adecuado.

Ajustar estos hábitos, como espaciar su consumo respecto a comidas clave o evitar mezclas irritantes, puede marcar una diferencia significativa en la digestión y la correcta absorción de nutrientes.