Diputada de Morena derriba trofeo del Cruz Azul en plena ceremonia en Puebla

Incidente en Puebla: trofeo del Cruz Azul termina en el suelo en plena foto.

La diputada de Morena, Gabriela Chumacero, se convirtió en el centro de atención durante el reconocimiento que el Congreso de Puebla realizó a Cruz Azul por la obtención del campeonato del Clausura 2026, luego de que una de las piezas de un trofeo exhibido durante la ceremonia terminara en el suelo.

El incidente ocurrió al finalizar el acto protocolario, cuando legisladores, directivos y cuerpo técnico del conjunto celeste se preparaban para la fotografía oficial.

En ese momento, el balón que formaba parte de uno de los reconocimientos colocados sobre una mesa cayó al piso, hecho que fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Las imágenes provocaron una ola de reacciones entre aficionados y usuarios de plataformas digitales, quienes señalaron a la legisladora poblana como la presunta responsable de la caída.

Sin embargo, Chumacero rechazó esa versión y aseguró que el objeto se desprendió tras un movimiento realizado por el director técnico de Cruz Azul, Joel Huiqui.

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El homenaje a Cruz Azul por la conquista de la Décima

La ceremonia fue organizada por el Congreso del Estado para reconocer a los responsables de la décima estrella obtenida por Cruz Azul en el torneo Clausura 2026.

Al acto acudieron Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa La Cruz Azul y del Club Cruz Azul, así como el director técnico Joel Huiqui.

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Durante el evento, legisladores destacaron la relevancia deportiva de la institución y su vínculo con Puebla, donde el equipo disputó parte de la temporada como local en el Estadio Cuauhtémoc.

Además del campeonato, también se reconoció el desempeño del club durante la temporada 2025-2026, motivo por el cual fueron exhibidos diversos galardones obtenidos recientemente por la institución cementera.

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La versión de Gabriela Chumacero sobre el incidente

Tras la difusión de los videos, la legisladora ofreció su versión de los hechos y negó haber derribado el trofeo.

Según explicó, la pieza que cayó no fue el reconocimiento completo, sino únicamente el balón colocado en la parte superior de la estructura. Asimismo, sostuvo que el percance ocurrió cuando Joel Huiqui se hizo hacia atrás mientras los asistentes se acomodaban para la fotografía oficial.

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Chumacero afirmó que ella apenas se incorporaba al grupo en ese momento y que fue señalada debido a que se encontraba cerca de la mesa donde estaban colocados los reconocimientos.

La diputada también destacó que el trofeo principal permaneció intacto debido a su peso, por lo que únicamente se desprendió la pieza superior.

Quién es Gabriela Chumacero, la primera diputada trans de Puebla

Cinthya Gabriela Chumacero hizo historia en enero de 2025 al convertirse en la primera diputada trans en asumir un cargo dentro del Congreso de Puebla.

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Activista por los derechos de la diversidad sexual y militante de Morena, llegó al Poder Legislativo tras la licencia solicitada por Samuel Aguilar Pala para integrarse al gobierno estatal.

Desde su llegada al Congreso ha impulsado iniciativas relacionadas con la inclusión, la lucha contra la discriminación y la protección de grupos en situación de vulnerabilidad. También ha señalado que uno de sus principales retos es promover estos temas en una entidad donde aún persisten estigmas hacia diversos sectores de la población.

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¿Qué pasa si se rompe un trofeo de futbol?

Aunque el incidente generó múltiples reacciones, este tipo de situaciones no tiene consecuencias deportivas para los equipos campeones.

De acuerdo con los protocolos habituales en competiciones profesionales, los daños a un trofeo o reconocimiento no afectan la validez del campeonato ni generan sanciones para los clubes involucrados.

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En estos casos generalmente ocurre lo siguiente:

El título obtenido se mantiene sin modificaciones.

No existen multas deportivas ni castigos reglamentarios.

Las piezas dañadas pueden ser restauradas por especialistas.

Muchos torneos cuentan con réplicas para exhibición.

Los incidentes suelen convertirse en anécdotas o momentos virales.

Un momento viral que eclipsó parte del homenaje

Aunque el objetivo principal del acto era reconocer la conquista de la Décima por parte de Cruz Azul y destacar la continuidad del proyecto encabezado por Joel Huiqui, la caída de una de las piezas del reconocimiento terminó acaparando buena parte de la conversación pública.

Las imágenes continuaron circulando durante horas en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la responsabilidad del incidente.

Mientras tanto, la legisladora mantiene su postura de que no fue quien provocó la caída, en un episodio que terminó convirtiéndose en el momento más comentado de una ceremonia dedicada a celebrar uno de los títulos más importantes en la historia reciente del club celeste.