La presidenta del Senado reacciona a la carta de AMLO: “Defenderemos siempre la soberanía nacional”

Laura Itzel Castillo celebró el respaldo de Andrés Manuel López Obrador a Claudia Sheinbaum Pardo. (Cuartoscuro)

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, celebró el respaldo del expresidente Andrés Manuel López Obrador a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que el tabasqueño difundiera una carta donde reflexionó sobre Donald Trump y el gobierno de EEUU.

En el video, publicado este 4 de junio, Castillo afirmó que el apoyo del exmandatario reconoce “el actuar eficaz, responsable, prudente, respetuoso” de Sheinbaum y sostuvo que ese pronunciamiento “contiene el sentir de las y los mexicanos que amamos la patria”.

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La senadora de Morena aseguró que quienes “amamos a nuestra patria” defenderán “siempre la soberanía nacional” mediante “el diálogo, el respeto y la coordinación sin subordinación”, y remarcó: “Porque siempre decimos que viva la independencia económica, la soberanía nacional y la cuarta transformación”.

El diputado Ricardo Monreal llama a cerrar filas con Claudia Sheinbaum

Monreal exhortó a los jóvenes a involucrarse en la vida pública y a defender los intereses nacionales. (Foto: Cámara de Diputados)

Ricardo Monreal pidió cerrar filas con Claudia Sheinbaum este miércoles 4 de junio durante la inauguración de la tercera edición del Parlamento Juvenil en San Lázaro, al afirmar que México enfrenta “agresiones y hostilidad” desde el extranjero en medio de señalamientos surgidos en Estados Unidos contra políticos vinculados con Morena.

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Este llamado ocurrió mientras Morena endurece su discurso de unidad interna ante reportes y acusaciones difundidos en territorio estadounidense que han mencionado al gobernador con licencia de Sinaloa Rubén Rocha Moya, y después a Alfonso Durazo Montaño y a Américo Villarreal Anaya.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados exhortó a las nuevas generaciones a involucrarse en la vida pública y a participar en la defensa de los intereses nacionales. Frente a decenas de jóvenes, Monreal dijo: “México los necesita”.

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López Obrador atribuye a un cálculo electoral los señalamientos de Estados Unidos contra México

Andrés López Obrador publicó una carta para respaldar sin condiciones a Claudia Sheinbaum en medio de la tensión entre México y Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El expresidente AMLO publicó el pasado 3 de junio una carta para respaldar a Claudia Sheinbaum “sin condiciones” en medio de la tensión con Estados Unidos, y atribuyó los señalamientos contra México a motivaciones políticas y electorales, además de cuestionar el cambio de postura de Donald Trump.

En el documento, difundido desde Palenque, Chiapas, López Obrador sostuvo que las acciones y acusaciones procedentes de Estados Unidos bajo los argumentos del combate a la migración y al narcotráfico buscarían influir en la vida pública nacional. También planteó que esas presiones tendrían un doble objetivo: debilitar a Morena y fortalecer a la oposición mexicana.

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El exmandatario afirmó que esa estrategia también buscaría recuperar influencia sobre decisiones del gobierno federal, usar la seguridad como herramienta de presión e incidir en la opinión pública estadounidense rumbo a futuras elecciones. Según su carta, esas prácticas forman parte de una tradición intervencionista de Washington en América Latina.

Su diagnóstico coincide con la postura que ha expresado la presidenta Sheinbaum ante la relación bilateral. El pronunciamiento de López Obrador ocurrió días después de que la mandataria denunciara una presunta injerencia de Estados Unidos tras las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios de esa entidad.

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Una parte central del mensaje está dedicada a comparar al Trump con el que convivió durante su gobierno con el presidente estadounidense actual. AMLO escribió que la relación bilateral en su sexenio estuvo marcada por el diálogo directo, el respeto mutuo y la búsqueda de acuerdos, aun en episodios de tensión.

Como ejemplo, recordó la amenaza de imponer aranceles a México por asuntos migratorios. Según relató, esa medida no se concretó después de negociaciones entre ambos gobiernos.

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También enlistó momentos de cooperación: la firma del tratado comercial que sustituyó al TLCAN, el respeto a la soberanía energética mexicana, la colaboración durante la pandemia de COVID-19, la disposición al diálogo en seguridad y el reconocimiento público a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. A juicio de AMLO, esa relación permitió resolver diferencias sin confrontaciones abiertas.