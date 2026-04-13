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Baja California pide frenar explosivos para el muro fronterizo en cerro sagrado ‘El Cuchumá’

La secretaría de cultura de BC pidió a la CBP de Estados Unidos cesar con el uso de explosivos

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El llamado formal dirigido a autoridades estadounidenses fue motivado por la afectación de un sitio considerado sagrado para el pueblo kumiai, derivada de la construcción del muro en la región fronteriza de Tecate y Tecatito. (Infobae-Itzallana)
El llamado formal dirigido a autoridades estadounidenses fue motivado por la afectación de un sitio considerado sagrado para el pueblo kumiai, derivada de la construcción del muro en la región fronteriza de Tecate y Tecatito. (Infobae-Itzallana)

La Secretaría de Cultura de Baja California emitió un llamado urgente a las autoridades estadounidenses para detener el uso de explosivos en el cerro 'El Cuchumá‘, ubicado en la zona binacional de Tecate y Tecatito. El sitio, de alto valor biocultural y espiritual para el pueblo kumiai, está siendo afectado por las obras de construcción del muro fronterizo impulsadas por el gobierno de Estados Unidos.

La secretaria de Cultura de Baja California, Alma Delia Ábrego, dirigió el oficio SC/199/2026 con fecha del 8 de abril al comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Rodney Scott, exigiendo el cese inmediato de las detonaciones y el respeto a los protocolos de consulta con los pueblos originarios.

“Un monumento vivo de resistencia y espiritualidad”

Para las comunidades indígenas que habitan a ambos lados de la frontera, ‘El Cuchumá’ no es solo una elevación geográfica: es un sitio sagrado que precede a cualquier administración y representa la memoria viva del pueblo kumiai. Su fragmentación, advirtió Ábrego, genera una herida profunda en el tejido social de esas comunidades.

“La naturaleza impone la obligación ética y política de detener las obras hasta que especialistas de ambos países evalúen el daño irreversible a vestigios arqueológicos y centros de culto”, señaló la funcionaria.

La autoridad cultural advirtió sobre el riesgo de daños irreversibles al patrimonio y pidió detener los trabajos mientras especialistas binacionales evalúan el impacto en centros de culto y vestigios arqueológicos. (AP Foto/Matt York, Archivo)
La autoridad cultural advirtió sobre el riesgo de daños irreversibles al patrimonio y pidió detener los trabajos mientras especialistas binacionales evalúan el impacto en centros de culto y vestigios arqueológicos. (AP Foto/Matt York, Archivo)

Patrimonio cultural que trasciende la frontera

La Secretaría de Cultura de BC argumentó que la destrucción de este sitio de culto ancestral contraviene los principios de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que insta a la protección del patrimonio cultural mundial. En ese sentido, Ábrego subrayó que El Cuchumá forma parte de la memoria colectiva de la humanidad y su integridad trasciende cualquier disputa territorial o política migratoria.

“El desarrollo de la seguridad fronteriza no implica el sacrificio de la herencia cultural de las naciones indígenas”, enfatizó la secretaria, quien además advirtió que la dependencia a su cargo tiene la obligación de defender los derechos culturales de las comunidades afectadas.

La intervención en El Cuchumá pone en entredicho la capacidad de los Estados para equilibrar el desarrollo de sus políticas migratorias con la defensa de valores culturales y derechos de los pueblos originarios. EFE/ Allison Dinner
La intervención en El Cuchumá pone en entredicho la capacidad de los Estados para equilibrar el desarrollo de sus políticas migratorias con la defensa de valores culturales y derechos de los pueblos originarios. EFE/ Allison Dinner

Piden suspender obras hasta evaluar daños irreversibles

La petición formal incluye dos exigencias concretas a la CBP:

  • Detener de inmediato el uso de explosivos en El Cuchumá.
  • Respetar los protocolos de consulta con los pueblos originarios antes de continuar cualquier obra en la zona.

Ábrego advirtió que los daños al patrimonio arqueológico y a los centros de culto en la montaña son potencialmente irreversibles, por lo que las obras deben suspenderse mientras especialistas de México y Estados Unidos evalúan el alcance real de las afectaciones en este corredor biocultural binacional.

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