México

Secretaría de Cultura detalla lineamientos del estímulo fiscal para el cine: hasta 30% de crédito sobre gastos en México

Esta iniciativa busca impulsar la producción en México y promover la participación de proveedores nacionales

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Cine mexicano
Publican los estímulos fiscales para las producciones de cine en México. (Pexels)

La Secretaria de Cultura, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía dio a conocer los lineamientos para aplicar el estímulo fiscal a la producción cinematográfica y audiovisual, los cuales fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Este mecanismo tiene como objetivo regular el acceso, uso y control del beneficio dirigido a proyectos realizados en territorio nacional.

El incentivo consiste en un crédito fiscal que permite a los contribuyentes disminuir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a partir de las inversiones efectuadas en contenidos cinematográficos, siempre que se apeguen a lo establecido por el Comité Técnico y la normatividad vigente.

Esta iniciativa busca impulsar la producción en México, promover la participación de proveedores nacionales y garantizar el cumplimiento de obligaciones fiscales por parte de quienes accedan al beneficio.

Características del estímulo fiscal

Los lineamientos establecen las condiciones bajo las cuales se otorga el estímulo, así como sus principales alcances y limitaciones.

  • Crédito fiscal aplicable contra el ISR
  • Hasta 30% del gasto realizado en territorio nacional
  • Dirigido a proyectos cinematográficos y audiovisuales
  • Puede ser solicitado por personas físicas y morales
  • Requiere autorización del Comité Técnico

Además, el subsidio está enfocado en fomentar la inversión en la industria audiovisual, incentivando el desarrollo de proyectos en distintas etapas de producción.

Ley de Cine
Ley de Cine en México. (Pexels)

Requisitos y cumplimiento

Para acceder al incentivo, los interesados deben cumplir con diversas disposiciones establecidas en los lineamientos.

  • Presentar la propuesta para evaluación del Comité Técnico
  • Estar al corriente en obligaciones fiscales
  • Obtener constancias de presentación y cumplimiento
  • Comprobar la ejecución del proyecto conforme a lo autorizado
  • Garantizar que al menos 70% de la proveeduría sea nacional

Los beneficiarios también deben acreditar el uso de los recursos mediante documentación financiera y operativa, lo que permite dar seguimiento al desarrollo de los proyectos.

El Comité Técnico es el encargado de revisar las solicitudes, autorizar los proyectos y verificar el cumplimiento de las disposiciones. En caso de incumplimiento, el estímulo puede ser revocado, lo que implica la pérdida del beneficio fiscal.

Con la publicación de estos lineamientos en el DOF, se establecen reglas claras para la aplicación del estímulo fiscal, con el propósito de fortalecer la producción cinematográfica y audiovisual en México, así como garantizar transparencia en el uso de los recursos destinados a este sector.

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