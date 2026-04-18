México

Influencer de Monterrey propone “tanda de novios” y desata polémica en TikTok

La inusual dinámica de la creadora de contenido llamada Escarleth Palacios generó dudas, risas y críticas entre usuarios

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La propuesta mezcla un sistema tradicional con una idea poco común.
La propuesta mezcla un sistema tradicional con una idea poco común.

Una creadora de contenido originaria de Monterrey se colocó en el centro de la conversación digital luego de publicar en TikTok una propuesta inusual que rápidamente se volvió viral: organizar una “tanda” en la que cinco seguidores puedan convertirse en sus parejas sentimentales… pero únicamente durante una semana cada uno.

La influencer, identificada como Escarleth Palacios, explicó en un video la dinámica, inspirada en el tradicional sistema de ahorro colectivo ampliamente conocido en México. Sin embargo, en lugar de dinero como recompensa final, la joven planteó intercambiar esa lógica por una experiencia personal.

De acuerdo con su explicación, el esquema contempla la participación de cinco personas, quienes deberán aportar una cantidad fija de 2 mil 500 pesos por semana durante un periodo de cinco semanas. Cada integrante tendrá asignado un turno para ser su “novio” durante siete días.

Las dudas sobre la propuesta generaron miles de comentarios.
Las dudas sobre la propuesta generaron miles de comentarios.

En el clip que desató la controversia, la propia influencer detalló su idea con una frase que captó la atención de miles de usuarios: “Voy a hacer una tanda para que sean mis novios por una semana… te voy a anotar en esta libreta”.

Aunque la propuesta generó curiosidad, también dejó múltiples interrogantes. Entre los puntos mencionados se encuentra la necesidad de cumplir con la aportación semanal, formar parte de un grupo limitado y respetar el orden establecido. No obstante, no se especificaron aspectos clave como los límites personales, el tipo de convivencia o qué implicaciones tendría exactamente el rol de “novio”.

Usuarios reaccionaron con memes, bromas y cuestionamientos.
Usuarios reaccionaron con memes, bromas y cuestionamientos.

Estas omisiones alimentaron la conversación en redes sociales, donde la publicación acumuló comentarios de todo tipo. Mientras algunos usuarios tomaron la idea con humor, otros cuestionaron la falta de claridad en las condiciones.

Entre las reacciones destacaron mensajes como: “¿Qué derechos tengo al ser tu novio?”; “¿Se puede agarrar varios números?”; “¿Novios en tanda? Mente de tiburón, bb”; “El pedo es que no lo dice en broma”; “¿Para cuándo una tanda de buscar chamba?”.

¿Te uniriás a una tanda de novios? Esta es la curiosa apuesta de la influencer Escarleth Palacios.

El fenómeno digital no tardó en escalar, convirtiendo la propuesta en tema de debate entre internautas, especialmente en el norte del país. La combinación entre un concepto tradicional y una dinámica poco convencional impulsó su viralidad.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la iniciativa será llevada a cabo o si se trata únicamente de contenido diseñado para generar interacción. Sin embargo, la llamada “tanda de novios” ya logró posicionarse como uno de los temas más comentados, evidenciando el alcance que pueden tener las ideas fuera de lo común en el entorno digital.

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