México

Suspensión de la Beca Rita Cetina 2026: Cinco razones por las que podrías perder el apoyo

Autoridades federales actualizan lineamientos y establecen algunos motivos críticos que pueden dejar sin el apoyo económico a los estudiantes

Guardar
Autoridades federales actualizan lineamientos y establecen algunos motivos críticos que pueden dejar sin el apoyo económico a los estudiantes.
Autoridades federales actualizan lineamientos y establecen algunos motivos críticos que pueden dejar sin el apoyo económico a los estudiantes.

Las familias inscritas en el padrón de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina han estado recibiendo el pago correspondiente al bimestre marzo-abril, depositado en la tarjeta del Banco del Bienestar.

El programa, orientado a mantener la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes, representa una de las principales apuestas del gobierno federal en materia de acceso a la educación básica para sectores de bajos ingresos.

La Secretaría de Educación Pública distribuye el apoyo a estudiantes de secundaria en escuelas públicas, así como a familias con hijos en primaria y preescolar que ya participaban en el esquema.

El monto asignado para secundaria es de mil 900 pesos bimestrales por familia; por cada estudiante adicional se suman 700 pesos. Los pagos, correspondientes al bimestre en curso, se extienden hasta este 16 de abril. Todos los depósitos se realizan de manera exclusiva a través de la tarjeta bancaria oficial proporcionada a cada beneficiario.

Beca Rita Cetina tarjeta
Las nuevas reglas de operación buscan que el beneficio llegue exclusivamente a quienes cumplen con los requisitos establecidos por la SEP y la Secretaría del Bienestar. (Agencia de Gobierno)

Para el ciclo escolar 2025-2026, la dependencia federal actualizó los lineamientos que regulan la entrega del apoyo. La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez estableció cinco motivos principales por los cuales un alumno puede ser excluido de la Beca Rita Cetina de forma permanente.

Las reglas de exclusión para 2026

  • Entrega de documentación falsa: Si se detecta que algún comprobante de domicilio, acta de nacimiento o constancia de estudios fue alterado o es apócrifo, la baja del programa es inmediata y definitiva.
  • Duplicidad con otros programas federales: La beca no es compatible con las Becas Benito Juárez ni con ningún otro subsidio educativo similar otorgado por el Gobierno Federal. Si el sistema identifica que un beneficiario recibe doble apoyo, se cancela de oficio uno de los dos.
  • Renuncia voluntaria: Si el estudiante o el tutor solicita la salida del programa, se anulan los pagos pendientes y cualquier saldo retroactivo.
  • Finalización de estudios de nivel básico: Cuando el beneficiario concluye la secundaria o el nivel inscrito, y no se registra de inmediato en el siguiente grado de educación pública, el expediente se cierra por cumplimiento del objetivo.
  • Fallecimiento del beneficiario: Implica la cancelación automática e irreversible del apoyo, ya que la beca es intransferible y personalizada.
El programa refuerza controles y advierte sobre las principales causas de suspensión, entre ellas la duplicidad de apoyos y la falsificación de documentos.
El programa refuerza controles y advierte sobre las principales causas de suspensión, entre ellas la duplicidad de apoyos y la falsificación de documentos.

La revisión de los lineamientos para el ciclo escolar 2025-2026 responde al objetivo de garantizar que el recurso público llegue a quienes cumplen con los requisitos y condiciones estipuladas. Las autoridades mantienen mecanismos de verificación para evitar prácticas indebidas, como la falsificación de documentos o la concentración de apoyos en un mismo núcleo familiar.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaProgramas del BienestarBecas bienestarProgramas Socialesmexico-serviciosmexico-noticias

Más Noticias

Líder del PAN da ‘espaldarazo’ a Adolfo Torres para la alcaldía de Morelia

El panismo busca mantener la capital michoacana con el aspirante mejor posicionado

Líder del PAN da ‘espaldarazo’ a Adolfo Torres para la alcaldía de Morelia

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 17 de abril de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 17 de abril de 2026

EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 17 de abril

Actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en los distintos estados de la República Mexicana este viernes

EN VIVO: Clima CDMX y resto de México hoy 17 de abril

Christian Nodal habla sobre la prueba que enfrenta junto a Ángela Aguilar por las polémicas que los rodean

Durante su visita a República Dominicana, Nodal confesó que ambos se han mantenido unidos

Christian Nodal habla sobre la prueba que enfrenta junto a Ángela Aguilar por las polémicas que los rodean

Lenia Batres le gana al IMPI: obtiene fallo para usar la marca “Ministra del Pueblo”

El TFJA resolvió que la negativa del IMPI al registro de “Ministra del Pueblo” fue ilegal y arbitrario

Lenia Batres le gana al IMPI: obtiene fallo para usar la marca “Ministra del Pueblo”
MÁS NOTICIAS

NARCO

Identifican a conductor baleado en Iztacalco como chofer de la diseñadora Sarah Bustani

Identifican a conductor baleado en Iztacalco como chofer de la diseñadora Sarah Bustani

Capturan a dos personas con más de 100 kilos de cocaína escondidas en un auto en Tamaulipas

Detienen en Hermosillo a José Ángel “N”, presunto jefe de una célula de “Los Salazar”

Por qué Hong Kong y la India son un puntos estratégicos para el CJNG, según un análisis del ITAM

Así fue localizado un plantío de amapola en Cotzinga, Puebla

ENTRETENIMIENTO

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 17 de abril de 2026

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 17 de abril de 2026

Christian Nodal habla sobre la prueba que enfrenta junto a Ángela Aguilar por las polémicas que los rodean

Cuándo ver en cines de México ‘The Doors’: la cinta sobre la banda de rock vuelve restaurada en 4K, 35 años después

Así es el capítulo de La Rosa de Guadalupe inspirado en la reventa de boletos de BTS

Mamá de Christian Nodal estaría distanciada de su hijo por supuesto financiamiento en la gira de Cazzu

DEPORTES

Los Guerreros de Oaxaca presentan el Estadio Yu’Va y su nuevo uniforme inspirado en la cultura prehispánica

Los Guerreros de Oaxaca presentan el Estadio Yu’Va y su nuevo uniforme inspirado en la cultura prehispánica

Cuándo regresará Heung-Min Son a México

Productor de Supernova revela las condiciones para la pelea entre David Faitelson y Cuauhtémoc Blanco

Obed Vargas: el único futbolista mexicano que aún podría levantar un título en Europa

Juego de Leyendas México vs Brasil: así será el operativo de seguridad y movilidad en el Estadio Azteca