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Senado recibe al jefe de la Delegación de la Unión Europea para fortalecer cooperación con México

El nuevo Acuerdo Global apunta a ampliar el comercio y atraer inversiones clave

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El Senado de México recibió al jefe de la Delegación de la Unión Europea para fortalecer la relación bilateral.
El Senado de México recibió al jefe de la Delegación de la Unión Europea para fortalecer la relación bilateral.

El Senado de la República recibió al jefe de la Delegación de la Unión Europea (UE) en México, Francisco Gonçalo Nunes André, en un encuentro centrado en fortalecer la relación bilateral y avanzar en la firma del Acuerdo Global Modernizado, un instrumento clave en el contexto de las transformaciones geopolíticas actuales.

Acuerdo Global México-UE: eje de la cooperación estratégica

Durante la reunión, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, subrayó que la actualización del Acuerdo Global representa un paso fundamental para adecuar el marco jurídico bilateral ante la reconfiguración de la integración regional.

Destacó que este instrumento no solo se enfoca en el comercio, sino que también incorpora compromisos en desarrollo sostenible, protección ambiental y derechos laborales.

El Senado dará seguimiento a la firma y ratificación del Acuerdo Global Modernizado.
El Senado dará seguimiento a la firma y ratificación del Acuerdo Global Modernizado.

En ese sentido, enfatizó que el Senado dará seguimiento puntual al proceso de firma y ratificación, en cumplimiento de sus facultades constitucionales en materia de política exterior y aprobación de tratados internacionales.

Comercio México-Unión Europea: cifras y potencial de crecimiento

Castillo Juárez resaltó la relevancia económica de la relación entre México y la UE. Tan solo en 2024, el intercambio de bienes superó los 82 mil millones de euros, mientras que la inversión europea acumulada en el país alcanzó los 209 mil millones de euros.

Actualmente, la UE se posiciona como el tercer socio comercial de México, mientras que nuestro país ocupa el lugar 11 entre los socios del bloque europeo.

Estas cifras, señaló, reflejan una relación sólida, pero con amplio margen para expandirse en beneficio mutuo.

EuroLat 2026: México será sede del diálogo birregional

La legisladora también expresó su entusiasmo por la próxima Asamblea Parlamentaria Europea-Latinoamericana (EuroLat), que tendrá como sede al Senado mexicano.

México será sede de la Asamblea Parlamentaria EuroLat 2026.
México será sede de la Asamblea Parlamentaria EuroLat 2026.

Este encuentro reunirá a representantes de ambas regiones para discutir temas estratégicos y fortalecer la cooperación política.

De acuerdo con Castillo Juárez, la realización de este foro posiciona a México como un actor relevante en el diálogo entre Europa y América Latina.

Unión Europea busca acelerar la firma del acuerdo

Por su parte, Francisco Gonçalo Nunes André destacó que la UE trabaja para concretar la firma del Acuerdo Global a la brevedad, ya que permitirá eliminar barreras comerciales, simplificar procesos de exportación e importación, y reducir aranceles.

El diplomático subrayó la importancia de una ratificación ágil por parte del Senado mexicano, al considerarla una señal política clave sobre el interés compartido en fortalecer la relación y generar beneficios tangibles para ambas poblaciones.

Inversiones europeas y Plan México: sectores estratégicos

En el encuentro también se abordó la intención de alinear inversiones europeas con el denominado Plan México, con énfasis en sectores como agricultura, industria, tecnología y energía.

Sembrando Vida campo agricultores programas sociales Programa del Bienestar
Inversiones europeas superan los 209 mil millones de euros en México. (Gob. México)

La meta es impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo económico con enfoque social.

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat Hinojosa, reafirmó que México apuesta por el multilateralismo y el fortalecimiento de alianzas internacionales como vía para generar estabilidad y crecimiento.

Apertura comercial y oportunidades para empresas mexicanas

A su vez, la vicepresidenta del Senado, Verónica Noemí Camino Farjat, consideró que el Acuerdo Global Modernizado abrirá nuevas oportunidades para las empresas mexicanas, al facilitar el acceso a mercados europeos y reducir costos comerciales.

Señaló que, pese a la percepción de asimetría en el comercio, es importante considerar que la UE está conformada por 27 países, lo que amplía significativamente el alcance del mercado potencial para México.

El acuerdo México–UE abrirá nuevas oportunidades para empresas mexicanas. REUTERS/Raquel Cunha
El acuerdo México–UE abrirá nuevas oportunidades para empresas mexicanas. REUTERS/Raquel Cunha

Aspectos relevantes del encuentro entre Senado y Unión Europea:

  • Impulso a la firma del Acuerdo Global Modernizado en el corto plazo
  • Eliminación de aranceles y simplificación del comercio bilateral
  • Fortalecimiento de la cooperación en medio ambiente y derechos laborales
  • Alineación de inversiones europeas con sectores estratégicos en México

Próxima realización de la Asamblea EuroLat en territorio mexicano

Finalmente, se reiteró que, bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, México mantiene una política exterior basada en el diálogo, el respeto y la cooperación, elementos que sustentan la relación con la Unión Europea en un escenario internacional en constante transformación.

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