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Así despidieron en el Senado a Andrea Chávez: aprueban licencia indefinida

La senadora inicia una nueva etapa política y personal tras obtener licencia indefinida

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La licencia de Andrea Chávez marca el inicio de una nueva etapa política rumbo a la contienda en Chihuahua. Crédito: X(@AndreaCHavezTre)
La licencia de Andrea Chávez marca el inicio de una nueva etapa política rumbo a la contienda en Chihuahua. Crédito: X(@AndreaCHavezTre)

Senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, solicitó y obtuvo licencia por tiempo indefinido para separarse de su cargo a partir del 15 de abril, con el objetivo de concentrarse en sus aspiraciones políticas en Chihuahua y en una nueva etapa personal marcada por su embarazo.

La decisión fue avalada por el pleno del Senado de la República en una sesión que combinó reconocimiento institucional, mensajes de respaldo y un tono emotivo.

Senado aprueba licencia indefinida de Andrea Chávez en México

El pleno del Senado dio luz verde a la solicitud de la legisladora chihuahuense, quien se convierte en la primera de varios perfiles de Morena en pedir licencia para separarse del cargo con miras a competir por una candidatura.

La licencia entra en vigor de inmediato y no tiene una fecha definida de regreso, lo que le permitirá enfocarse completamente en sus actividades políticas fuera del recinto legislativo.

Este tipo de solicitudes responde a los lineamientos internos para quienes buscan cargos de elección popular, especialmente en el contexto de los procesos internos del partido.

Morena respalda aspiraciones de Andrea Chávez rumbo a Chihuahua

La salida de Chávez ocurre en medio de un escenario en el que diversas figuras de Morena analizan contender por gubernaturas estatales.

En este caso, la senadora ha manifestado su intención de buscar la candidatura al gobierno de Chihuahua, lo que ha generado expectativas dentro de su partido.

Desde su bancada, legisladores expresaron respaldo a su decisión y coincidieron en que su perfil puede ser competitivo en la entidad.

La legisladora se perfila así como una de las cartas fuertes del partido guinda rumbo a la contienda interna.

Reconocen trabajo legislativo y liderazgo político en el Senado

Durante la sesión, varios senadores destacaron su desempeño en el ámbito legislativo. Entre ellos, Gerardo Fernández Noroña la calificó como una compañera destacada que ha tenido una participación relevante dentro del grupo parlamentario.

Por su parte, Juan Carlos Loera de la Rosa subrayó su cercanía con la ciudadanía y aseguró que su decisión responde al interés de estar más próxima a la gente.

Otros legisladores coincidieron en resaltar su capacidad, liderazgo y compromiso político, así como su papel dentro de Morena.

Estrategia territorial: recorrer Chihuahua y conectar con la ciudadanía

Como parte de su siguiente etapa, Andrea Chávez planea enfocarse en trabajo territorial en Chihuahua, con el objetivo de fortalecer su posicionamiento político y conocer de primera mano las necesidades de la población. 

  • Realizará recorridos por distintas regiones del estado
  • Buscará dialogar directamente con la ciudadanía
  • Identificará problemáticas locales prioritarias
  • Construirá una agenda enfocada en transformación estatal
  • Se posicionará rumbo a la candidatura de Morena

Esta estrategia ha sido respaldada por sus compañeros, quienes consideran que el contacto directo con la población será clave en sus aspiraciones.

Embarazo de Andrea Chávez marca una nueva etapa personal y política

La licencia también coincide con un momento personal significativo: su embarazo, anunciado semanas atrás.

Este hecho fue motivo de felicitaciones por parte de legisladores de distintas bancadas, quienes destacaron que la maternidad no representa un límite para el desarrollo profesional o político.

El ambiente en el pleno estuvo marcado por aplausos, mensajes de afecto y frases simbólicas que reflejaron el ánimo positivo de su despedida.

Incluso se hicieron comentarios que aludieron a los nuevos comienzos que acompañan tanto su proyecto político como su vida personal.

Despedida entre aplausos y expectativas dentro de Morena

La salida de Andrea Chávez del Senado se dio en un entorno de respaldo político y reconocimiento a su trayectoria. Legisladores de Morena, así como aliados del Partido Verde y el PT, coincidieron en desearle éxito en esta nueva etapa.

Su licencia abre un nuevo capítulo en su carrera, en el que buscará consolidar su proyecto rumbo a la gubernatura de Chihuahua.

Con el respaldo de su bancada y un escenario político en movimiento, su perfil se posiciona como uno de los más relevantes dentro de Morena para las próximas definiciones electorales.

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