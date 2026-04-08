Aaron Paul, actor de Breaking Bad, se presentará en CDMX: cuándo y dónde estará

El famoso actor conocido por Breaking Bad visitará la capital. REUTERS/Mario Anzuoni

La CCXP México 2026 reunirá a seguidores de la cultura pop en el Centro Citibanamex de Ciudad de México del 24 al 26 de abril, donde el actor estadounidense Aaron Paul participará con un panel especial durante algunos días.

El actor, nacido en Idaho en 1979, se convirtió en referencia internacional tras interpretar a Jesse Pinkman en Breaking Bad, personaje que lo llevó a recibir reconocimientos de la crítica y del público.

El programa de la convención contemplaría la presencia de Paul únicamente, donde encabezará actividades dirigidas a fanáticos y participará en dinámicas exclusivas.

De acuerdo con reportes, se espera que el panel del actor sea en el Thunder Stage by Cinemex, escenario principal del evento, siendo uno de los momentos centrales de la edición.

Los organizadores confirmaron que los accesos para autógrafos y fotos se venderán aparte del boleto general y estarán sujetos a disponibilidad.

La convención, considerada una de las más grandes de Latinoamérica, espera recibir a miles de asistentes.

El evento contará con actividades en diferentes áreas temáticas y la participación de invitados nacionales e internacionales.

Las experiencias con el actor tendrán costo adicional, con precios que se anunciarán en los días previos.

El actor saltó a la fama mundial por su papel de Jesse Pinkman en la serie- crédito A&E

Cuándo y dónde estará Aaron Paul

El actor compartirá con el público durante un panel especial en el escenario principal, donde suelen presentarse anuncios importantes y figuras internacionales.

La agenda de actividades para cada día se dará a conocer a través de los sitios oficiales de la convención y las redes sociales del evento.

La participación de Paul incluirá sesiones de preguntas, autógrafos y fotografías, con cupo limitado y venta especial de accesos.

El Centro Citibanamex, ubicado en Avenida del Conscripto, en la Ciudad de México, albergará la convención en su edición 2026.

El recinto abrirá sus puertas desde las 12 de la tarde, mientras que para sábado y domingo será a las 11 de la mañana.

La organización recomienda a los asistentes llegar temprano para asegurar su lugar en las actividades más demandadas.

El evento reúne a muchos artista de talla internacional. Captura: CCXP.

Costos del evento por día y precios de experiencias

Los precios dependen del tipo de acceso:

Boleto individual por día: viernes: 990 pesos, sábado 1,200 pesos y domingo 990 pesos.

Abono para todos los días: 1,990 pesos.

Epic Pass: 4,275 pesos.

Estos precios no incluyen el cargo por servicio.

Aaron Paul ofrecerá sesiones de fotos y firma de autógrafos. Los pases para estas experiencias estarán disponibles próximamente en la misma boletera.

Los boletos para paneles, autógrafos y fotografías con Aaron Paul no están incluidos en la entrada general; la compra de estos accesos será independiente y estará sujeta a disponibilidad.

En ediciones previas de eventos similares, los costos de las convivencias con figuras internacionales han variado dependiendo de la modalidad y disponibilidad de cada actividad.

La venta de boletos para experiencias exclusivas se realizará por internet y en las taquillas del Centro Citibanamex hasta agotar existencias.