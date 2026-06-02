México

Maru Campos alerta por la participación del narcotráfico: injerencia extranjera es algo “muy lejano”

La gobernadora de Chihuahua dijo que la preocupación principal es la presión de grupos delictivos en el proceso

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La gobernadora de Chihuahua afirmó que los mexicanos no permitirían una injerencia electoral externa. (Foto: @MaruCampos_G)
La gobernadora de Chihuahua afirmó que los mexicanos no permitirían una injerencia electoral externa. (Foto: @MaruCampos_G)

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, negó injerencia extranjera en las elecciones de 2027 y aseguró que “está muy lejano eso”, al responder a una pregunta de reporteros este 2 de junio sobre las declaraciones de Claudia Sheinbaum sobre el terma.

En su declaración sobre la intervención del exterior, Maru Campos sostuvo que los mexicanos “no lo permitiríamosy planteó que el foco de riesgo está en otro punto: Injerencia más bien del crimen organizado, es de donde tenemos que cuidarnos”.

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Maru Campos desata polémica por una frase sobre la colusión con el narco

Durante el evento “Yo Con Maru”, realizado por el PAN en Chihuahua este 30 de mayo, la gobernadora Maru Campos dirigió críticas hacia Morena y el Gobierno Federal. Un fragmento de su discurso se viralizó en redes sociales, donde Campos habría afirmado que antes “había gobernantes que se coludían con el narco y eso ya de por sí era muy grave, pero el Gobierno era quien seguía teniendo el control”. Esta declaración desató diversas reacciones en plataformas digitales.

La gobernadora de Chihuahua habría admitido que gobiernos anteriores “se coludían con el narco” durante un acto del PAN el pasado 30 de mayo, una frase que se viralizó porque abrió un debate sobre la relación entre autoridades y crimen organizado y porque fue leída en redes sociales como un reconocimiento de prácticas atribuidas también a administraciones opositoras.

El fragmento que detonó la polémica fue el siguiente: “Antes había gobernantes que se coludían con el narco y eso ya de por sí era muy grave, pero el Gobierno era quien seguía teniendo el control, dijo Campos. La circulación de esa frase provocó respuestas de distintos sectores en redes sociales.

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En su contexto original, la expresión buscaba marcar una diferencia entre administraciones pasadas y el modelo actual de Morena. La gobernadora sostuvo que antes el Estado conservaba el mando pese a esos vínculos, mientras que al gobierno morenista lo calificó como “narcogobierno”, al considerar que ahora la autoridad estaría al servicio del narco y no a la inversa.

Sheinbaum pide al embajador Ronald Johnson no opinar sobre la política interna

La presidenta Claudia Sheinbaum marca límites a la diplomacia tras los señalamientos de Ronald Johnson y exige respeto a los asuntos internos de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este martes 2 de junio a Ronald Johnson no opinar sobre la política interna de México, luego de que el embajador de Estados Unidos publicó en redes sociales que convertir la lucha contra los cárteles en una discusión política hace perder oportunidades de cooperación.

En su conferencia matutina, la mandataria dijo que ambos países pueden coordinarse en seguridad, pero sostuvo que “los asuntos de México le corresponden a las y a los mexicanos.

Dicha respuesta ocurre en un momento de tensiones bilaterales por investigaciones en Estados Unidos sobre presuntos vínculos de funcionarios mexicanos con organizaciones criminales, solicitudes de extradición relacionadas con Sinaloa y cuestionamientos por la participación de agencias estadounidenses en acciones de seguridad en territorio mexicano.

Sheinbaum reaccionó después de un acto en el Monumento a la Revolución, donde habló sobre la defensa de la soberanía nacional y cuestionó acciones de Estados Unidos que, a su juicio, representan injerencia en asuntos internos. Ese antecedente colocó el mensaje del diplomático en un debate más amplio sobre los límites de la cooperación bilateral.

En su publicación, Johnson escribió que las personas a ambos lados de la frontera merecen vivir libres de la intimidación, la corrupción y el miedo que generan los cárteles. El embajador añadió en redes sociales: “Cada momento que dedicamos a convertir este desafío compartido de seguridad en una discusión política es una oportunidad perdida para fortalecer nuestra cooperación.

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