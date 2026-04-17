México

Grecia “N”: Dismorfia corporal, revictimización y un rescate entorpecido por imágenes con filtros

La localización con vida de una mujer en Chiapas expone cómo la influencia de las redes y la manipulación digital profundizan la vulnerabilidad de víctimas

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Triptico: la foto central muestra a una mujer con cabello rizado oscuro y sin maquillaje. Las laterales la muestran con cabello liso, maquillaje y filtros
Durante su búsqueda, circularon fotografías con distintos niveles de edición. (Facebook)

Las estadísticas muestran una realidad preocupante: en México, cada día desaparecen o son asesinadas 14 mujeres, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Ante un contexto complejo, el rescate con vida de Grecia “N”, una residente del municipio de Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas, debería ser una buena noticia.

No obstante, la conversación pública se ha estancado en la revictimización. Familiares proporcionaron imágenes con filtros para la emisión de fichas de búsqueda.

La discordancia visual, según autoridades locales, dificultó las investigaciones.

Composición de tres imágenes: agentes de policía con una persona sentada, un cartel de búsqueda de una mujer y un primer plano del rostro de otra mujer
Según el reporte de búsqueda 01S/CEBP/212/2025, Grecia “N” fue vista por última vez el 12 de abril en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa. (Captura de pantalla: X)

Cuatro días de búsqueda

Según el reporte de búsqueda 01S/CEBP/212/2025, Grecia “N” fue vista por última vez el 12 de abril en el municipio de Ocozocoautla de Espinosa.

Cuatro días después, autoridades locales la localizaron. Medios locales que tuvieron acceso a su presentación en la corporación policiaca publicaron fotografías que se volvieron virales en plataformas digitales.

El rostro de Grecia “N” distaba del que aparecía en la ficha del Protocolo Alba, mecanismo oficial en México para la búsqueda inmediata y localización de mujeres y niñas desaparecidas.

¿Revictimización o crítica necesaria?

Datos clave como la causa de su desaparición, las circunstancias de su localización y si el caso estaba vinculado a algún delito han pasado a segundo plano, mientras la opinión pública ha puesto el foco en la torpeza de sus familiares.

En contextos de desaparición, cada detalle cuenta. Una ficha de búsqueda no es una selfie ni una publicación social. Es una herramienta crítica. Cuando la imagen no coincide con la realidad, se pierde precisión, tiempo y confianza colectiva, indicaron expertos.

Aquí aparece el filo del debate. Señalar inconsistencias en las imágenes puede ser útil para mejorar protocolos, pero también puede convertirse en revictimización.

La línea es delgada. Por un lado, cuestionar el uso de fotos alteradas ayuda a visibilizar un problema estructural. Por otro lado, centrar la conversación en el aspecto físico de la persona desaparecida puede desviar el foco y generar juicios innecesarios.

Dismorfia corporal - Redes Sociales
Investigadores señalan que el uso intensivo de filtros y selfies puede distorsionar la percepción que los adolescentes tienen sobre sus características físicas. crédito Visuales IA

El papel de los filtros y la dismorfia corporal

El caso también abre otra puerta: la normalización de los filtros digitales. Hoy, modificar el rostro en imágenes es casi automático. Aplicaciones y redes sociales han convertido el retoque en una extensión de la identidad digital.

Esto conecta con la dismorfia corporal, un fenómeno en el que la percepción de la propia imagen se distorsiona o se vuelve motivo de insatisfacción constante. Aunque no todos los casos implican un trastorno clínico, sí reflejan una presión social por “corregir” el rostro antes de mostrarlo.

La investigación de Grecia “N” tiene muchas aristas. Expertos en seguridad coinciden en que el caso dimensiona el riesgo de cómo una versión editada puede cruzar contextos donde la fidelidad visual es vital, como una ficha de búsqueda.

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