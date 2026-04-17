¿Es malo tomar agua mineral todos los días? Esto dicen los expertos

Aunque es una alternativa popular al refresco y puede aportar ciertos minerales, su consumo diario genera dudas

El agua mineral es aquella que proviene de fuentes naturales y contiene minerales disueltos como calcio, magnesio o sodio. Puede consumirse en su versión natural o carbonatada, esta última caracterizada por sus burbujas.

En los últimos años, su consumo ha aumentado como sustituto de bebidas azucaradas, especialmente entre personas que buscan opciones más saludables sin renunciar a una sensación refrescante.

Beneficios del consumo moderado de agua mineral

Diversos especialistas coinciden en que beber agua mineral puede ser positivo si se hace con moderación. Entre sus principales ventajas destacan:

Hidratación eficaz: cumple la misma función que el agua natural para mantener el equilibrio hídrico del organismo.

Aporte de minerales: algunas presentaciones contienen calcio y magnesio que contribuyen a funciones corporales básicas.

Alternativa saludable: ayuda a reducir el consumo de refrescos y bebidas con alto contenido de azúcar.

Apoyo digestivo: el gas puede favorecer la digestión en ciertas personas.

El consumo diario de agua mineral puede ser seguro en personas sanas, pero expertos recomiendan moderarlo y revisar su contenido de sodio para evitar posibles efectos en la salud digestiva y cardiovascular

¿Existen riesgos por tomarla todos los días?

Aunque no se considera dañina para la población sana, el consumo diario de agua mineral sí puede tener efectos secundarios en algunos casos, especialmente si se ingiere en exceso.

Alto contenido de sodio: algunas marcas contienen niveles elevados, lo que podría ser contraproducente para personas con hipertensión.

Molestias digestivas: el gas puede provocar inflamación, gases o distensión abdominal.

Impacto en el esmalte dental: su ligera acidez podría afectar los dientes si se consume en grandes cantidades y de forma constante.

Por ello, los expertos recomiendan revisar las etiquetas y elegir opciones con bajo contenido de sodio.

¿Quiénes deben moderar su consumo?

El agua mineral no es perjudicial por sí misma, pero hay grupos que deben ser más cuidadosos:

Personas con presión arterial alta

Pacientes con problemas renales

Quienes padecen gastritis, reflujo o colitis

Individuos sensibles a bebidas carbonatadas

En estos casos, lo ideal es consultar a un profesional de la salud antes de incorporarla de forma habitual.

El consumo diario de agua mineral puede ser seguro en personas sanas, pero expertos recomiendan moderarlo y revisar su contenido de sodio para evitar posibles efectos en la salud digestiva y cardiovascular

¿Entonces es malo tomar agua mineral todos los días?

La evidencia y la opinión de expertos apuntan a una conclusión clara: no es malo beber agua mineral todos los días si se hace con moderación y dentro de una dieta equilibrada.

Sin embargo, no debe sustituir completamente al agua natural. La clave está en el equilibrio: alternar ambos tipos de agua permite aprovechar sus beneficios sin exponerse a posibles efectos adversos.

Recomendaciones para un consumo saludable

Para quienes disfrutan del agua mineral, los especialistas sugieren:

Consumirla como complemento, no como única fuente de hidratación

Preferir versiones con bajo contenido de sodio

Limitar su ingesta a uno o dos vasos al día

Evitarla si genera molestias digestivas

En síntesis, el agua mineral puede formar parte de un estilo de vida saludable, siempre que se consuma con criterio. Como en muchos aspectos de la alimentación, la moderación sigue siendo la mejor estrategia.