El IMSS incorpora terapias innovadoras para atender pacientes con hemofilia, enfermedad hereditaria

En conmemoración del Día Mundial de la Hemofilia, México destaca como referente en el manejo de la enfermedad gracias al desarrollo de nuevas terapias y los modelos de atención consolidados en el IMSS.

Con motivo del Día Mundial de la Hemofilia, que se conmemora cada 17 de abril, el desarrollo de nuevas terapias y la consolidación de modelos únicos de atención en el IMSS posicionan a México como referente regional en el manejo de la enfermedad. El avance tecnológico y el cuidado especializado dan lugar a una mayor funcionalidad y menos restricciones para las personas afectadas.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) impulsa terapias de última generación para atender a pacientes con hemofilia, una enfermedad hereditaria que afecta la coagulación de la sangre y puede causar sangrados desde el nacimiento.

Gracias a la adopción de estos tratamientos avanzados y a un modelo único de atención, las personas con hemofilia ven reducido el número de episodios hemorrágicos y logran mejorar su calidad de vida.

El IMSS ha implementado nuevas terapias con el fin de disminuir los sangrados y las complicaciones de la hemofilia, condición hereditaria que limita la capacidad de coagulación en quienes la padecen.

Con este modelo, que incluye la entrega de medicamentos a domicilio y el monitoreo especializado, las y los pacientes tienen la posibilidad de integrarse con mayor autonomía a la escuela, el trabajo y la vida social.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) conmemora el Día Mundial de la Hemofilia destacando sus acciones de atención integral y tratamiento para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Hemofilia puede detectarse desde el nacimiento

El instituto ha incorporado entre sus opciones médicas terapias de reemplazo, factores de vida media prolongada y, recientemente, una terapia de no reemplazo basada en ingeniería molecular.

De acuerdo con el doctor Jaime García Chávez, responsable de la Clínica de Hemostasia y Trombosis del Hospital de Especialidades “Dr. Antonio Fraga Mouret”, estas alternativas permiten que los pacientes reduzcan los sangrados en hasta 80% de los casos, pasando de 52 a menos de 5 eventos al año.

La hemofilia generalmente es resultado de la deficiencia genética de los factores VIII o IX de la coagulación.

Los casos graves se detectan por sangrado desde el momento en que se corta el cordón umbilical, mientras que, en los leves, los síntomas suelen aparecer ante traumatismos o cirugías.

El seguimiento médico es esencial para los casos graves, ya que la falta de atención puede resultar en hemorragias en articulaciones, nariz, tracto digestivo, piel o boca, incrementando el riesgo de discapacidad.

El diagnóstico suele iniciar con la revisión de los antecedentes familiares, pues 70% de los casos tiene referencia hereditaria y el 30% corresponde a mutaciones espontáneas La confirmación se realiza con estudios de laboratorio que miden los niveles de los factores de coagulación.

Enfermedad afecta a miles de mexicanos

El doctor García Chávez detalla que muchas personas presentan daño en tobillos, rodillas, codos y hombros debido al movimiento cotidiano y a la persistencia de sangre en las articulaciones.

Actualmente, el IMSS atiende a más de 2.700 pacientes con hemofilia en unidades de Segundo y Tercer Nivel, lo que representa más de la mitad de los casos bajo tratamiento en todo el país.

Existe un equipo de especialistas que evalúa constantemente las innovaciones para aplicar los tratamientos más avanzados en la corrección de los factores de coagulación y en el soporte de vida de pacientes.

Dentro de este modelo, los elementos centrales son:

Un registro nacional actualizado de personas con hemofilia.

Coordinación entre diferentes niveles de atención médica.

Entrega domiciliaria de medicamentos especializados.

Equipos de expertos que supervisan la innovación terapéutica.

La integración de tecnologías y el seguimiento personalizado marcan una ruta innovadora para la atención de afecciones hereditarias complejas dentro del sistema público mexicano.