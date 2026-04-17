Caso de éxito en cirugía maxilofacial en el IMSS: ¿Qué requisitos tiene esta intervención y en qué casos la realiza?

El procedimiento fue dirigido por el cirujano maxilofacial Carlos Constantino Méndez y requirió la colaboración de especialistas en Anestesiología, Cuidados Intensivos y Otorrinolaringología (Instituto Mexicano del Seguro Social)

Un avance en la atención médica de Veracruz Sur permitió que un paciente de 46 años recuperara su calidad de vida tras una cirugía maxilofacial de alta especialidad en el Hospital General de Zona No. 36 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El hombre, afectado por un tumor mandibular que se desarrolló durante casi dos años, fue intervenido con éxito gracias a un equipo multidisciplinario y tecnología de tercera dimensión.

Un tumor mandibular que cambió la vida de un paciente

El caso se originó cuando el paciente comenzó a notar una masa en la mandíbula. Con el tiempo, el crecimiento del tumor complicó su capacidad para hablar y comer, además de provocarle dolor intenso y episodios de sangrado.

El diagnóstico confirmó la presencia de un ameloblastoma, uno de los tumores benignos más frecuentes en la mandíbula, caracterizado por su desarrollo rápido y expansivo.

Esta condición no solo afecta funciones básicas como la masticación y la deglución, sino que también puede alterar la apariencia facial y la autoestima del paciente, impactando su vida social y emocional.

Cirugía de alta complejidad en un hospital de segundo nivel

Para optimizar la precisión, el equipo utilizó modelos estereolitográficos en 3D, lo que permitió planear la cirugía y premoldear la placa antes de entrar al quirófano (Instituto Mexicano del Seguro Social)

El procedimiento fue dirigido por el cirujano maxilofacial Carlos Constantino Méndez y requirió la colaboración de especialistas en Anestesiología, Cuidados Intensivos y Otorrinolaringología.

La intervención consistió en la resección de la parte afectada de la mandíbula y la colocación de una placa de titanio para reconstrucción.

Para optimizar la precisión, el equipo utilizó modelos estereolitográficos en 3D, lo que permitió planear la cirugía y premoldear la placa antes de entrar al quirófano. Esta tecnología redujo el tiempo operatorio y favoreció una recuperación más segura para el paciente.

Recuperación y resultado: una vida renovada

El paciente permaneció 48 horas en terapia intensiva y completó ocho días en hospitalización. A casi un año de la operación, no se ha detectado recurrencia del tumor, y la alimentación y calidad de vida del paciente han mejorado de forma notoria.

El propio paciente expresó su agradecimiento al equipo médico, resaltando la claridad en la explicación del procedimiento y la atención recibida. Destacó que la cirugía no solo eliminó el dolor y las dificultades para comer, sino que también le permitió reincorporarse a su vida laboral y familiar.

Un logro inusual para hospitales de segundo nivel

La experiencia del paciente y el resultado positivo reflejan la capacidad del IMSS en Veracruz Sur para ampliar su oferta de servicios de alta especialidad (Instituto Mexicano del Seguro Social)

Generalmente, este tipo de cirugía se realiza en hospitales de tercer nivel, donde se concentran los recursos y la experiencia para casos complejos. Sin embargo, el HGZ No. 36 demostró que, con personal especializado y trabajo en equipo, es posible ejecutar intervenciones de alta complejidad en hospitales de segundo nivel.

La experiencia del paciente y el resultado positivo reflejan la capacidad del IMSS en Veracruz Sur para ampliar su oferta de servicios de alta especialidad y brindar atención médica con tecnología avanzada y un enfoque humano.

¿El IMSS cubre la cirugía maxilofacial?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cubre procedimientos de cirugía maxilofacial cuando estos responden a una necesidad médica, como tumores, traumatismos o malformaciones congénitas.

Para acceder a una cirugía maxilofacial en el IMSS, las personas deben estar afiliadas como derechohabientes y seguir el proceso de atención: primero acuden a consulta médica general y, si el médico familiar lo considera necesario, son referidas a un especialista en cirugía maxilofacial.

Tras la valoración, y si el diagnóstico lo justifica, el paciente es incluido en la lista de espera para la intervención.

La cobertura incluye la atención integral del caso, desde la valoración inicial, la cirugía y el seguimiento postoperatorio, siempre y cuando exista una indicación médica clara que justifique el procedimiento.

El tiempo de espera para la cirugía depende de la demanda y la infraestructura de cada hospital.

Quienes requieran una intervención por razones de salud, como dificultad para masticar, hablar o respirar, pueden acceder a este servicio a través de su unidad médica. Para obtener información y requisitos, se recomienda consultar directamente en las oficinas del IMSS o con el personal médico de la institución.

Trayectoria y formación de los cirujanos maxilofaciales del IMSS

Para acceder a una cirugía maxilofacial en el IMSS, las personas deben estar afiliadas como derechohabientes y seguir el proceso de atención: primero acuden a consulta médica general y, si el médico familiar lo considera necesario, son referidas a un especialista (Instituto Mexicano del Seguro Social)

El Colegio de Cirujanos Maxilofaciales del IMSS está integrado por especialistas formados en la propia institución o que prestan sus servicios en ella. El Instituto Mexicano del Seguro Social fue pionero en México al ofrecer servicios de esta especialidad desde 1954, año en que se fundó el Hospital Regional La Raza en la Ciudad de México.

En sus inicios, la especialidad se conocía como “Servicio de Cirugía Buco Dento Maxilar” hasta 1972, cuando adoptó el nombre de Cirugía Maxilofacial, en sintonía con los avances y el reconocimiento internacional de la disciplina.

La misión de este colegio es fomentar la actualización y el desarrollo profesional de sus integrantes, favorecer el acercamiento entre especialistas y unificar criterios en diagnóstico y tratamiento. Su visión se orienta a preservar la calidad y la ética profesional, manteniéndose siempre a la vanguardia de los avances en la especialidad.

El presidente del colegio, Dr. Juan Carlos Romero Alvarado, anunció que el próximo evento presencial tendrá lugar del 18 al 20 de febrero de 2026 en la Academia Mexicana de Cirugía, Centro Médico Nacional Siglo XXI. Para consultas o dudas, los interesados pueden comunicarse a los teléfonos 55 5437 0878 y 55 5436 6428, o consultar la página web y redes sociales del colegio.