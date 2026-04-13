México

CDMX despliega más de 14 mil policías por regreso a clases tras vacaciones de Semana Santa

La SSC desplegará un amplio operativo de seguridad y vigilancia desde primeras horas del lunes 13 de abril en las 16 alcaldías

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Se desplegaron más de 15 mil policías para garantizar la integridad y condiciones para el regreso seguro a clases
La Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegará más de 14 mil elementos por el regreso a clases en la CDMX. (SSC CDMX)

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México pondrá en marcha un amplio dispositivo de vigilancia con motivo del regreso a clases del ciclo 2025-2026, programado para este lunes 13 de abril.

El operativo contempla la movilización de más de 14 mil elementos en las 16 alcaldías, con el objetivo de garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y padres de familia tras el periodo vacacional de Semana Santa.

Regreso a clases 2026 en CDMX: despliegue masivo de seguridad

Desde las primeras horas del lunes, un total de 14 mil 225 policías serán desplegados en distintos puntos estratégicos de la capital.

Las labores iniciarán a partir de las 06:00 horas, coincidiendo con el flujo de estudiantes de nivel básico —preescolar, primaria y secundaria— que retoman actividades escolares tanto en instituciones públicas como privadas.

Tras vacaciones de Semana Santa, regreso a clases en CDMX contará con fuerte operativo de seguridad.
Tras vacaciones de Semana Santa, regreso a clases en CDMX contará con fuerte operativo de seguridad.

El operativo busca salvaguardar la integridad física y patrimonial de la comunidad escolar, en un contexto donde se espera un incremento considerable en la movilidad urbana.

Operativo de la SSC: vigilancia en escuelas y vialidades principales

Los elementos estarán distribuidos en accesos a planteles, calles aledañas y avenidas principales. Participarán distintas corporaciones, entre ellas la Policía Auxiliar, la Policía Bancaria e Industrial, así como personal de tránsito y seguridad escolar.

Además, el despliegue contará con apoyo logístico significativo, incluyendo unidades vehiculares, ambulancias y vigilancia aérea para reforzar la cobertura en toda la ciudad.

Tránsito y movilidad: claves en el regreso a clases

Uno de los ejes centrales del operativo será la regulación del tránsito. Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito estarán encargados de agilizar la circulación vehicular y garantizar la seguridad peatonal en zonas escolares.

La cifra total de personas movilizadas durante la temporada de Semana Santa alcanzaría los 12 millones, incluyendo viajes internos y movimientos internacionales - crédito Policía de Tránsito
Regreso a clases tras Semana Santa saturará el tránsito en CDMX. crédito Policía de Tránsito

Asimismo, orientarán a automovilistas para evitar infracciones relacionadas con estacionamiento indebido en áreas cercanas a escuelas, lo que suele generar congestionamientos y afectaciones a la movilidad.

Transporte público bajo vigilancia por regreso escolar

El dispositivo también contempla patrullajes preventivos en rutas de transporte público utilizadas por estudiantes.

Se dará especial atención a Centros de Transferencia Modal (CETRAM) y estaciones del Metro, Metrobús, Tren Ligero y otros sistemas de transporte.

Estas acciones buscan prevenir incidentes y asegurar traslados seguros para miles de usuarios que retoman sus actividades cotidianas tras el periodo vacacional.

Monitoreo en tiempo real y apoyo tecnológico en CDMX

Para reforzar la estrategia, los Centros de Comando y Control (C2) y el C5 realizarán monitoreo constante de cruces viales y puntos de alta afluencia.

Foto: Sedesa
CDMX reforzará monitoreo en tiempo real por regreso a clases tras Semana Santa. Foto: Sedesa

Esto permitirá detectar incidentes en tiempo real y agilizar la respuesta de los cuerpos de seguridad.

El apoyo tecnológico será clave para atender contingencias y mejorar la circulación ante el incremento del tráfico vehicular esperado este lunes.

Contexto: fin de vacaciones y regreso a actividades escolares

El regreso a clases del 13 de abril marca el fin de dos semanas de descanso por Semana Santa, periodo que inició el 30 de marzo y concluyó el viernes 10 de abril, de acuerdo con el calendario oficial de la SEP.

Este retorno implica la reactivación de actividades para millones de estudiantes de educación básica en todo el país, lo que incrementa significativamente la movilidad en la Ciudad de México.

Lo que debes saber del operativo regreso a clases

  • Más de 14 mil policías participarán en el dispositivo
  • Las acciones iniciarán desde las 06:00 horas
  • Habrá vigilancia en las 16 alcaldías
  • Se reforzará la seguridad en transporte público
  • C2 y C5 monitorearán en tiempo real
  • Se implementarán operativos de tránsito en zonas escolares

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