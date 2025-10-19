Marina y Guardia Nacional detienen en CDMX a cuatro sujetos por almacenamiento y distribución de droga

En cateo conjunto, cuatro hombres resultaron detenidos por distribución de droga y almacenamiento. (AP Foto/Alejandra Leyva, Archivo)

En operativo conjunto, las autoridades detuvieron a cuatro hombres, aseguraron varias dosis de posible droga y dos armas de fuego tras obtener una orden de cateo para ingresar a un domicilio de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Luego de trabajos de investigación tanto de gabinete como de campo, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justica (FGJ), ambas de la Ciudad de México, con apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), cumplimentaron la orden de aprehensión de dichas personas.

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes de seguridad a Infobae México, las acciones se lograron en seguimiento a varias denuncias ciudadanas que referían al almacenamiento y distribución de posible droga en un predio ubicado en la calle Lago Zirahuén, en la colonia Anáhuac Primera Sección.

Detalles del cateo por droga

SSC, FGJ, SEMAR y Guardia Nacional participaron en la detención de presuntos narcomenudistas. (SSC)

El personal de la SSC realizó trabajos de investigación, vigilancias fijas y móviles, así como recorridos de reconocimiento en la zona. Tras obtener los datos de prueba suficientes, un agente del Ministerio Público los presentó a un Juez de Control, quien otorgó la orden de cateo para intervenir en el inmueble.

En dicho operativo, los uniformados aseguraron “274 bolsas plásticas con aparente marihuana, una bolsa con el mismo vegetal a granel, 188 bolsitas de color traslúcido con una sustancia en polvo parecida a la cocaína, dos armas de fuego, un cargador, dos cartuchos útiles para escopeta.

Se decomisaron 274 bolsas de marihuana, 188 de cocaína y dos armas de fuego en el operativo. (SSC)

Además, detuvieron a cuatro hombres de 71, 27 y dos de 34 años de edad”. Los detenidos son: Jorge “N”, Marco Antonio “N”, Luis Gustavo “N” y Gonzalo “N”.

Por lo anterior, el inmueble fue asegurado, sellado y se encuentra bajo resguardo policial. Respecto a las cuatro personas detenidas, los policías leyeron sus derechos constitucionales y junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público.

Además, el comunicado de las autoridades establece que los detenidos presuntamente están vinculado al homicidio de un sujeto conocido como “Milton”.

Asesinato de “Milton”

Los detenidos se encontraban en un inmueble con drogas y armas de fuego. (SSC)

Los hechos ocurrieron el pasado 07 de agosto en la calle Nezahualpilli de la colonia Tlaxpana, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde según medios locales, un hombre fue asesinado

A la llegada de los paramédicos, uno de los hombres falleció y el herido fue trasladado de emergencia al hospital, donde se le reportó en estado crítico.

Cuando las autoridades llegaron a la escena del crimen, un hombre fue visto con arma de fuego intentando huir, por lo que ordenaron que bajara el arma pero hizo caso omiso. El sospechoso disparó contra la policía y repelieron la agresión.