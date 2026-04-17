Alito Moreno critica accidente de refinería de Pemex en Tula: “Así pasa cuando se gobierna desde la ignorancia y la incapacidad”

Alejandro Moreno exige explicaciones al gobierno federal por nueva falla en la refinería Miguel Hidalgo de Tula. (x/@alitomorenoc)

El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, exige explicaciones inmediatas al Gobierno Federal tras un nuevo incidente en la refinería Miguel Hidalgo de Tula de Pemex este 16 de abril.

Moreno señala que una falla operativa provocó una columna de humo visible desde zonas exteriores, lo que —según su alerta— generó temor entre las familias que viven cerca del complejo.

El priísta resaltó que el nuevo percance en la refinería de Tula ocurre días después del incendio en Dos Bocas, advirtiendo: “Esto dejó de ser un hecho aislado. Es la señal de un problema de fondo“. Plantea que los incidentes en instalaciones estratégicas reflejan falta de mantenimiento y de controles estrictos, y cuestiona la transparencia de Pemex ante esta situación.

“¿Quién es responsable de estas fallas?“, señaló el dirigente del PRI sobre la operación de la empresa energética.

En la publicación, Moreno acusó que el gobierno de Morena mantiene a Pemex en “una ruta peligrosa” y denunció que las autoridades federales tienden a minimizar o silenciar los problemas internos. Reitera que la seguridad y la transparencia no pueden negociarse y demanda “responsabilidades concretas” tras los recientes incidentes.

Moreno declaró que los errores de Pemex ocurren “cuando se gobierna desde la ignorancia y la incapacidad. Cuando se premia la lealtad política por encima de la preparación técnica. Cuando se maneja infraestructura de alto riesgo sin el rigor que exige.”

Pemex descarta incendio en refinería de Tula

En sus redes, Pemex subió una foto del incidente declarándolo como falso. Crédito: X/@Pemex Captura de Panatalla

Pemex descartó la ocurrencia de un incendio en la refinería de Tula este 16 de abril, luego de que en redes sociales surgieron versiones al respecto.

La paraestatal precisa que solamente se presentó un “incidente menor con presencia de humo” en la Planta Hidrodesulfuradora, donde el personal intervino de inmediato, y ratifica que la instalación en Hidalgo opera sin interrupciones, según confirmó en sus redes sociales.

Pemex no detectó lesionados ni daños en las instalaciones tras el reporte de humo en una de las unidades. Pemex publicó en sus canales oficiales una imagen referida en redes y califica como falsas las versiones de incendio, reiterando que no hay afectaciones a la infraestructura ni riesgo para el personal.

Pemex destituye a funcionarios por derrame de petróleo en el Golfo de México

Destituyen a tres funcionarios de Pemex tras el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México y fallas en el reporte de fugas. REUTERS/Henry Romero

El director general de Pemex, Víctor Rodríguez, anunció la remoción de tres mandos medios por omitir el reporte a tiempo de presuntas fugas en un oleoducto de 36 pulgadas, el cual conecta la zona de plataformas en el Golfo.

Las investigaciones se centran en un probable vertimiento ilegal de un buque y dos filtraciones naturales de crudo, según el balance oficial presentado por el grupo interinstitucional.

Desde que inició la contingencia ambiental, las autoridades federales han recolectado 915 toneladas de residuos “compuestos con hidrocarburo y mezclados con arena, palizada y sargazo”, según el secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles

Para atender la emergencia, el despliegue suma 3 mil 365 elementos de la Marina, Defensa, Semarnat, Pemex, Profepa, Conapesca, ASEA, CONANP y personal de municipios de Veracruz, Tabasco y Tamaulipas.

Las acciones incluyen el uso de 25 buques y embarcaciones, 48 vehículos, nueve aeronaves, seis drones y 18 mil 500 metros de barreras de contención como parte de la respuesta a la contaminación en la franja costera. Morales Ángeles detalló que la vigilancia se amplió hasta los límites fronterizos con Estados Unidos.