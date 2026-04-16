Tras denuncias por basura, Coyoacán activa jornadas de salud y limpieza en colonias clave

Luego de reportes por acumulación de residuos en espacios públicos, el diputado Gerardo Villanueva impulsó brigadas de limpieza y puso en marcha jornadas de salud gratuitas

Las denuncias ciudadanas por tiraderos clandestinos y acumulación de basura en parques de Coyoacán detonaron una serie de acciones enfocadas en la recuperación del entorno urbano.

Como respuesta, el diputado Gerardo Villanueva implementó la estrategia Limpiemos Coyoacán, que en siete jornadas logró retirar 251 toneladas de residuos en distintos puntos de la demarcación.

Las labores se concentraron en la recolección de desechos sólidos, muebles abandonados y hojarasca, elementos que, según vecinos, no estaban siendo atendidos de manera oportuna en diversos espacios públicos.

Durante casi dos meses de trabajo coordinado entre brigadistas y habitantes, se intervinieron parques y áreas verdes con altos niveles de deterioro.

Entre los puntos atendidos destacan:

Parque Sargento Pedraza, en la colonia Avante

Canal Nacional, en los límites con Iztapalapa

Parque Mariquitas, en la colonia Croc CTM VI

Zonas de Ciudad Jardín, Prado Churubusco, Copa y la colonia Piloto.

Estas acciones buscan no solo mejorar la imagen urbana, sino también reducir riesgos sanitarios asociados a la acumulación de basura.

Brigadistas, diputado y personal de salud atienden a vecinos de Santo Domingo, en Coyoacán, durante las jornadas comunitarias que combinan limpieza de espacios públicos y servicios médicos gratuitos tras denuncias por acumulación de basura

Jornadas de salud gratuitas en Santo Domingo

Como parte de una estrategia integral, las brigadas de limpieza se complementaron con el arranque de jornadas de salud que recorrerán distintas colonias de Coyoacán. La primera de estas actividades se llevó a cabo en la colonia Santo Domingo, donde se ofrecieron servicios médicos gratuitos a la población.

En esta jornada inicial, organizada con el respaldo de la Asociación Promotora de la Salud, se atendió a más de 100 personas, quienes accedieron a servicios como limpieza dental, consultas de medicina general, estudios de química sanguínea y exámenes de la vista.

El objetivo de estas jornadas es acercar servicios básicos de salud a sectores de la población que enfrentan barreras para acceder a atención médica, al tiempo que se promueve la prevención y detección oportuna de enfermedades.

Enfoque en prevención y bienestar comunitario

Las jornadas de salud están diseñadas para recorrer distintas calles y colonias de la alcaldía, priorizando zonas con alta demanda de servicios médicos y condiciones urbanas que pueden impactar la salud pública. Este enfoque busca atender de manera simultánea factores ambientales y sanitarios.

De acuerdo con lo señalado por el legislador, estas acciones forman parte de un trabajo legislativo con enfoque social, orientado a mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante intervenciones directas en territorio.

Brigadistas, diputado y personal de salud atienden a vecinos de Santo Domingo, en Coyoacán, durante las jornadas comunitarias que combinan limpieza de espacios públicos y servicios médicos gratuitos tras denuncias por acumulación de basura

Participación ciudadana, clave en la estrategia

Uno de los elementos centrales de estas jornadas ha sido la participación activa de vecinos, quienes han colaborado en las labores de limpieza y han sido beneficiarios directos de los servicios de salud. Esta coordinación ha permitido ampliar el alcance de las acciones y fortalecer el sentido de comunidad.

Gerardo Villanueva reiteró su compromiso de continuar impulsando iniciativas que atiendan tanto el rezago en servicios urbanos como las necesidades de salud de la población, destacando la importancia de mantener una relación cercana con la ciudadanía.

Hacia una política integral en Coyoacán

La combinación de jornadas de limpieza y atención médica apunta a una estrategia integral que busca atender problemáticas estructurales en Coyoacán. Por un lado, la recuperación de espacios públicos contribuye a mejorar las condiciones ambientales; por otro, el acceso a servicios de salud fortalece la prevención.

Con estas acciones, se busca consolidar un modelo de intervención comunitaria que responda de manera directa a las demandas ciudadanas y promueva mejores condiciones de bienestar en la demarcación.