Qué pasará con el conductor que chocó unidad del Trolebús en la estación Covadonga (Redes sociales)

La mañana de este jueves 16 de abril se registró un fuerte accidente en el Trolebús Chalco - Santa Martha, poco antes de arribar a la estación Covadonga, en el Estado de México, una unidad chocó y al menos 20 personas resultaron heridas

Tras el impacto contra la estructura de la estación, el servicio de emergencia atendió a los lesionados y trasladó a varios de ellos a diferentes hospitales. Según con los primeros reportes y lesionados, el operador habría perdido el control de la unidad debido a que se quedó dormido.

Ante esta situación, la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi) emitió un comunicado de la situación, junto con el Servicio de Transportes Eléctricos (STE) atendieron el incidente.

Conductor involucrado en el choque del Trolebús Chalco - Santa Martha será investigado

Qué pasará con el conductor que chocó unidad del Trolebús Santa Martha - Chalco en la estación Covadonga (Redes sociales)

Las autoridades reportaron que se registró un incidente vial en la Avenida Solidaridad, ubicada en el Municipio de Chalco de Díaz Covarrubias, Estado de México. El hecho involucró a una unidad de trolebús que colisionó contra un poste de la vía, específicamente al ingresar a la estación La Covadonga de la línea 11 de la Red de Trolebús, que conecta Santa Marta y Chalco.

El conductor de la unidad fue presentado ante las autoridades correspondientes para el deslinde de responsabilidades, mientras que el trolebús fue retirado del lugar del accidente.

“El operador fue trasladado ante las autoridades para deslindar responsabilidades y la unidad fue retirada del lugar”, precisaron.

Debido a estos hechos, el servicio de la Línea 11 operó bajo una modalidad de marcha de seguridad mientras se realizaban las labores de atención a la incidencia.

El Servicio de Transportes Eléctricos informó que permanecerá atento a la evolución del estado de salud de las personas lesionadas (Daniel Sibaja/FB)

El Servicio de Transportes Eléctricos informó que permanecerá atento a la evolución del estado de salud de las personas lesionadas y brindará el apoyo necesario. Asimismo, la institución dará seguimiento a la investigación para determinar las causas que originaron el incidente.

Tras el impacto, se procedió al traslado preventivo de 20 personas a diferentes centros médicos con el objetivo de ser valoradas clínicamente. De acuerdo con la información preliminar proporcionada por el STE, ninguna de las personas involucradas presenta afectaciones que comprometan su integridad física.

Siguen las obras en el Trolebús Chalco - Santa Martha

El Trolebús Chalco - Santa Martha mantiene 12 estaciones en operación de las 15 previstas en la Línea 11 desde su apertura en mayo de 2025, reporta el Servicio de Transportes Eléctricos (STE). Los trabajos de construcción continúan en las tres estaciones restantes, sin que hasta hoy exista una fecha oficial para la conclusión del corredor elevado.

Siguen las obras en el Trolebús Chalco - Santa Martha (X/ @STECDMX)

La ubicación de las estaciones pendientes—Xico, Teotongo y La Virgen—resulta estratégica, ya que se localizan entre la alcaldía Iztapalapa y los municipios mexiquenses de La Paz y Valle de Chalco, un tramo identificado por las autoridades como esencial para la conexión diaria de miles de usuarios entre Ciudad de México y Estado de México.