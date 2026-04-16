Chófer de Trolebús se queda dormido y choca en La Covadonga, rumbo a Chalco: hay 20 heridos

Un fuerte accidente en el Trolebús elevado Chalco–Santa Martha dejó al menos 20 personas heridas la mañana de este jueves 16 de abril, luego de que la unidad se impactara contra la estructura de la estación La Covadonga, en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México.

De acuerdo con reportes preliminares, el percance ocurrió sobre la avenida Solidaridad, donde el vehículo perdió el control y terminó estrellándose contra la base de la estación, generando momentos de pánico entre los pasajeros.

¿Qué pasó en el choque del Trolebús en Chalco?

Según versiones de testigos y primeros reportes, el conductor presuntamente se habría quedado dormido, lo que provocó que la unidad no frenara a tiempo y se impactara contra la infraestructura del paradero.

Aunque las autoridades no han confirmado oficialmente esta causa, algunos testimonios apuntan a esa posibilidad, mientras que otras versiones indican que el operador perdió el control tras pasar por una coladera abierta en la vialidad.

El accidente ocurrió a unos metros de la estación La Covadonga, en la ruta que conecta con Chalco, una de las más recientes del sistema de transporte eléctrico en la zona oriente del Valle de México.

Hay al menos 20 heridos tras el impacto

Servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar para atender a los pasajeros lesionados. De manera preliminar, se reportan al menos 20 personas con golpes y contusiones, algunas de las cuales requirieron traslado hospitalario.

Paramédicos de distintas corporaciones brindaron atención en el sitio, mientras elementos de seguridad acordonaron la zona para facilitar las labores de rescate.

Servicio afectado y peritajes en curso

Tras el choque, el servicio del Trolebús elevado presentó retrasos y afectaciones, especialmente en dirección a Santa Martha, debido a las maniobras de atención y retiro de la unidad siniestrada.

Autoridades del Estado de México y del sistema de transporte iniciaron los peritajes correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial definitivo sobre lo ocurrido, pero el incidente vuelve a poner atención en las condiciones de operación de esta línea, inaugurada recientemente para conectar la zona oriente con la Ciudad de México.